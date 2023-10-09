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Украина обеспечила "хорошую основу". Стефанишина прогнозирует начало переговоров с ЕС в 2023

Украина, Понедельник 09 октября 2023 08:26
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Украина обеспечила "хорошую основу". Стефанишина прогнозирует начало переговоров с ЕС в 2023 Фото: Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине рассчитывают на положительный отчет Еврокомиссии и рекомендацию начать переговоры по вступлению уже в 2023 году.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Два года или семь? Что может помешать Украине начать переговоры о вступлении в ЕС".

Как сказала в комментарии РБК-Украина вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, Украина уже обеспечила "хорошую основу" для положительной оценки со стороны Еврокомиссии. И как только будет опубликован отчет, Киев заработает с европейскими столицами для получения решения о начале переговоров о вступлении.

"Уже сейчас могу с уверенностью сказать, что достижения Украины в сфере реформ не вызывают сомнений у наших партнеров", - добавила она.

Как отмечается в материале, положительным сигналом стала публикация издания Politico, в которой неназванные европейские дипломаты говорили, что Еврокомиссия даст "зеленый свет" на начало переговоров с Украиной и сделает это до декабря этого года.

То, что переговоры по членству могут начаться в этом году, не исключает и первый заместитель директора Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий. По его словам, к такому оптимистичному сценарию склоняются как аналитики, так и украинские чиновники.

"Все указывает на то, что шансы на положительное решение относительно начала переговоров о вступлении достаточно велики и достаточно оптимистичны. В Украине как экспертное сообщество, так и члены правительства настроены до довольно оптимистично, поскольку Украине удалось выполнить значительную часть рекомендаций", - отметил он.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, в 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия порекомендует начать процесс переговоров по присоединению Украины к ЕС в октябре. Официальное одобрение лидеров ЕС ожидается в декабре.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что сроки вступления Украины в ЕС зависят от того, когда она сама будет готова.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году, если обе стороны выполнят поставленные перед ними условия.

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