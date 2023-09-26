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Кабмин выполнил все рекомендации ЕС и ждет начала переговоров, - Шмыгаль

Вторник 26 сентября 2023 17:30
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Кабмин выполнил все рекомендации ЕС и ждет начала переговоров, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне, необходимых для начала переговоров по вступлению в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

Он сообщил о принятии государственной целевой программы "Единство в разнообразии". Ее цель - создание условий для реализации прав и возможностей национальных меньшинств и коренных народов.

По словам премьера, после утверждения программы можно говорить, что на правительственном уровне Украина полностью завершит выполнение семи рекомендаций Еврокомиссии.

Что удалось сделать за это время?

  1. Стартовала реформа Конституционного суда. Украина работает в постоянных консультациях с Венецианской комиссией.
  2. Перезагружен Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей.
  3. Усиливается институциональная способность и независимость антикоррупционных органов. Один из последних примеров - это правительственный законопроект о повышении независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Так, за последнее время были избраны новые руководители НАБУ и САП на открытых конкурсах. Группа государств против коррупции (GRECO) отметила существенный прогресс Украины в вопросах предотвращения коррупции.
  4. Кабмин наработал нормативно-правовую базу по борьбе с отмыванием денег в рамках стандартов FATF.
  5. Украина выполнила рекомендации Венецианской комиссии по имплементации антиолигархического закона.
  6. Заработало законодательство о медиа и рекламе.
  7. Для выполнения нового закона о национальных меньшинствах разработаны необходимые подзаконные акты.

К тому же, Кабмин провел так называемый селф-скрининг. Были проанализированы 28 тысяч актов права ЕС на предмет их имплементации в правовое поле Украины.

"Ожидаем, что в октябре Украина получит положительную оценку в рамках Отчета по пакету расширения Евросоюза. А затем последует голосование Европейского совета, которое откроет дорогу к переговорам о вступлении нашей страны в ЕС", - добавил Шмыгаль.

Вступление Украины в ЕС

В 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Наше государство должно выполнить ряд условий, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня сообщалось, что Украина выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров. При этом министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверена, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся в этом году.

Также издание Bloomberg заявило, что Еврокомиссия порекомендует начать процесс переговоров по присоединению Украины к ЕС в октябре.

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