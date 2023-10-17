У Зеленского заявили о новой главе войны: для РФ больше нет безопасных мест в Украине

В войне России против Украины началась новая глава. Сейчас для оккупантов нет безопасного места на территории нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Telegram .

"Новая глава этой войны (не)официально начата. Сколько ни записывай в "Конституцию России" оккупированные территории, чтобы "сохранить наследство" под риском дворцовых переворотов, в конце концов Москве придется признать сложившиеся условия на земле. Для российских войск больше нет безопасных мест в… международно признанных границах Украины", - отметил Подоляк.

По его словам, такая ситуация означает, что теперь у России нет ни единых шансов сохранить юг Украины, Крым и Черноморский флот.

"Часы уже идут в обратном направлении. Нефтегазовая игла еще оттягивает конец. Но он уже давно стал неизбежным", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 17 октября, украинские военные нанесли успешные удары по аэродромам россиян на временно оккупированной территории.

Согласно данным Сил специальных операций, в результате атаки были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, склад боеприпасов и многое другое.

Позже издание The Wall Street Journal сообщило, что для ударов украинские военные использовали дальнобойные ракеты ATACMS. Их передачу США официально еще не подтверждали.