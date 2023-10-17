Уничтожено 9 вертолетов и установку ПВО. В ССО рассказали об операциях в Бердянске и Луганске
В результате спецоперации DRAGONFLY по поражению вражеских аэродромов во временно оккупированном Луганске и Бердянске были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, склад боеприпасов и многое другое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций.
Сообщается, что Силы специальных операций получили данные об использовании россиянами аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, а также пребывании на них значительного количества авиационной и специальной техники и боеприпасов.
Указанные данные проверили и получили подтверждение. Координаты и необходимые данные были переданы для поражения подразделениям Сил обороны. В результате бойцы нанесли огневой удар в ночь с 16 на 17 октября, и захватчики понесли значительные потери.
По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:
- девять вертолетов разных модификаций
- специальная техника, которая находилась на аэродромах
- пусковая установка ПВО
- склад боеприпасов
- повреждены взлетные полосы аэродромов
Склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4:00. Детонация в Луганске продолжалась до 11:00.
Потери в живой силе противника составляют десятки погибших и раненых. Тела до сих пор достают из-под завалов.
Ночные удары по аэродромах в Луганске и Бердянске
Ранее в СтратКом ВСУ сообщили о нанесении Силами обороны серии ударов по вражеским аэродромам во временно оккупированном Луганске и Бердянске этой ночью.
Между тем в Воздушных силах заявили, что россияне пытаются держать вертолеты и тактическую авиацию на аэродромах ближе к линии фронта для своих атак, поэтому поражение вражеской техники в оккупированных Луганске и Бердянске очень важно.
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