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Масштабні навчання Росії та Білорусі "Захід-2021" становлять загрозу для Європи, - ОП

Новость на русском → Київ, П'ятниця 02 квітня 2021 10:20
Масштабні навчання Росії та Білорусі "Захід-2021" становлять загрозу для Європи, - ОП Фото: Роман Машовець (president.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Заступник керівника Офісу президента Роман Машовець обговорив з послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою російську агресію. Зокрема, він заявив про загрозу російсько-білоруських навчань "Захід-2021" для Європи.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Він повідомив, що Росія продовжує загострювати ситуацію на Донбасі, в результаті чого гинуть українські військові. Також він проінформував посла Канади про скупчення військ РФ біля кордонів України.

Машовець заявив, що загрозу євроатлантичній безпеці становлять масштабні навчання збройних сил Росії та Білорусі "Захід-2021", які заплановані на вересень цього року та мають агресивний характер.

"Такі дії Російської Федерації кидають виклик безпеці України та НАТО, що має бути збалансовано спільними зусиллями", - вважає він.

Заступник голови ОП зазначив, що одним зі шляхів покращення безпекової ситуації можуть стати спільні заходи, зокрема військові навчання України та Альянсу, а також підвищення рівня бойової готовності військ у країнах НАТО, які межують з Україною.

Нагадаємо, Росія нарощує війська біля українського кордону. У ЗСУ заявили, що чисельність тактичних груп збільшується в останні дні під виглядом навчань поблизу східних кордонів і в Криму.

Також не виключається спроба просування військ противника вглиб території України.

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