ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський про переговори щодо Донбасу: ніхто не сподівався, що буде легко

Новость на русском → Київ, Четвер 01 квітня 2021 17:47
Зеленський про переговори щодо Донбасу: ніхто не сподівався, що буде легко Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський зробив заяву про переговори щодо врегулювання на Донбасі. За його словами, Україна буде й надалі намагатися домовитися про перемир'я на Донбасі.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Як наголосив Зеленський, його стратегія - це обов'язкове відновлення миру на сході України, а також повернення окупованих територій.

"Процес перемовин щодо миру нелегкий. Але ніхто й не сподівався, що буде легко... Саме тому ми не зупиняємось і домовляємося про перемир’я як про найшвидший тактичний крок. Наша ж стратегія - обов’язково мир і повернення наших людей і територій", - заявив глава держави.

Нагадаємо, після нещодавнього загострення ситуації на Донбасі Зеленський анонсував розмову з лідерами "нормандської четвірки". Зеленський хоче, щоб "нормандська четвірка" допомогла врегулювати ситуацію на Донбасі.

Однак після цього відбулася онлайн-зустріч лідерів Росії, Франції та Німеччини, під час якої зачепили питання загострення ситуації на Донбасі.

В українському МЗС відреагували на ці тристоронні переговори без участі України. У міністерстві наголосили, що просування на Донбасі можливе тільки із залученням всіх сторін нормандського формату.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Донбас переговори
NEWS
Зеленський відреагував на стягування російських військ: готові до будь-яких провокацій
Зеленський відреагував на стягування російських військ: готові до будь-яких провокацій
DAILY
Кіра Рудик: "Голос" був би незручним коаліціантом для "Слуги народу"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Кіра Рудик: "Голос" був би незручним коаліціантом для "Слуги народу"