Зеленський відреагував на стягування російських військ: готові до будь-яких провокацій
Президент України Володимир Зеленський відреагував на те, що Росія стягує війська до українського кордону. За його словами, армія готова до будь-яких провокацій.
Про це йдеться у повідомленні на його офіційній сторінці в Facebook.
За його словами, нарощування російських військ на кордоні з Україною є "грою м'язами" в форматі військових навчань, при яких можливі провокації.
"Таким чином вона намагається створювати атмосферу загрози та водночас - тиску під час переговорів щодо припинення вогню та щодо миру як нашої цінності. Наша армія - це не лише сила та міць, це також мудрість і виваженість. Наша держава - це єдність. Ми завжди готові до будь-яких провокацій", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявляв, що Росія стягує війська до українського кордону, готуючись до навчань в Брянську і окупованому Криму. А сьогодні розвідка повідомила, що Москва завершує підготовку заходів для провокації українських військових, щоб почати наступ вглиб території України.
При цьому у президента Росії Володимира Путіна відповіли, що переміщення військ російською територією не має турбувати сусідні країни.