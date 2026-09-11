"Сделал бы точно так же": Трамп заявил, что не сожалеет о войне с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что не сожалеет о начале войны против Ирана, несмотря на возможное влияние конфликта на промежуточные выборы в США в ноябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News.
"Я не верю в слово "сожаление". Всегда можно немного поразмышлять над собой. Если бы мне пришлось все повторить, я бы сделал все точно так же", - сказал Трамп.
Также он отверг предположения о том, что некоторые из его сторонников были расстроены и деморализованы войной.
"Я не думаю, что они деморализованы. Я думаю, они очень гордятся тем, что я не позволяю Ирану обладать ядерным оружием", - говорит президент США.
Кроме того, Трамп вновь подтвердил свою точку зрения о том, что война может закончится сразу после промежуточных выборов в Конгресс США.
"Все закончится сразу после выборов", - утверждает глава Белого дома.
Отметим, что аналогичные заявления Трамп сделал и в среду, утверждая, что Иран пытается повлиять на выборы, которые определят, сохранит ли Республиканская партия контроль над Конгрессом.
Война США и Ирана
Напомним, сутками ранее WSJ написало, что чиновники Белого дома обсудили с Трампом, что война с Ираном может длиться вплоть до конца его президентского срока. Они пояснили, что Тегеран может и дальше сопротивляться несмотря на давление Вашингтона.
Также мы писали, что по данным NYT, весной и летом вице-президент США Джей Ди Вэнс проводил телефонный разговор с американскими командирами, чтобы узнать реальную оценку по войне с Ираном. Те в свою очередь ответили, запасы критически важных боеприпасов оказались самыми низкими за всю историю.