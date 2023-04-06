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Глава Еврокомиссии заявила, что убеждала Си Цзиньпина поговорить с Зеленским

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Китай, Четверг 06 апреля 2023 17:02
Глава Еврокомиссии заявила, что убеждала Си Цзиньпина поговорить с Зеленским Фото: глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 6 апреля, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином убеждала его поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, фон дер Ляен во время встречи обсуждала с Си Цзиньпином дисбалансы в торговле между ЕС и Китаем, выразила глубокую обеспокоенность ЕС ядерными угрозами, расположенными в Беларуси, и сказала, что позиция Китая в Совбезе ООН дает ему ответственность использовать свое влияние в дружбе с Россией

"Важно, чтобы мы сегодня вместе обсудили все аспекты этих отношений... особенно в нынешней "нестабильной геополитической среде", - сказала она.

Напомним, сегодня также состоялась встреча Си Цзиньпина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, где французский лидер заявил, что рассчитывает, что Китай поможет в урегулировании войны России против Украины и вернет стороны за стол переговоров.

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