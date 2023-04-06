Глава дипломатии ЕС на следующей неделе посетит Китай
Глава внешней политики Европейского союза Жозеп Боррель посетит Китай на следующей неделе.
Об этом заявил официальный представитель ЕС по иностранным делам Питер Стано, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, Боррель посетит Китай с 13 по 15 апреля.
При этом Стано не сообщил никаких подробностей по поводу будущего визита в Поднебесную.
Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в настоящее время находятся в Китае, призывая Пекин использовать свое влияние на Россию, чтобы помочь прекратить войну в Украине.
При этом премьер-министр Испании Педро Санчес посетил Пекин на прошлой неделе.
Напомним, ранее СМИ начали распространять информацию о том, что Си Цзиньпин на переговорах с Макроном заявил о готовности пообщаться с Владимиром Зеленским.
Также глава КНР призвал как можно скорее начать мирные переговоры между Россией и Украиной.
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