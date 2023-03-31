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Премьер Испании в Пекине будет убеждать Си Цзиньпина поддержать Украину, - СМИ

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Пекин, Пятница 31 марта 2023 11:37
Премьер Испании в Пекине будет убеждать Си Цзиньпина поддержать Украину, - СМИ Фото: премьер-министр Испании Педро Санчес (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Испании Педро Санчес в пятницу, 31 марта, прибыл в Китай с официальным визитом. Он попытается убедить Си Цзиньпина поддержать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

По данным издания, Санчес считает, что его визит - это возможность перетянуть Китай на более проевропейскую сторону, в частности, в вопросе войны России против Украины. Он, вероятно, попытается убедить лидера Китая Си Цзиньпина, что мирный план должен демонстрировать поддержку Украины, иначе он будет бесполезен.

Испанское издание добавляет, что Мадрид считает позицию Си Цзиньпина решающей по урегулированию войны. Собеседники в правительстве Испании заявили, что мирный план Китая содержит предложения, заинтересовавшие президента Украины Владимира Зеленского.

Сам Санчес положительно настроен на визит в Пекин.

"У нас много ожиданий, мы считаем, что эта встреча с Си Цзиньпином очень важна", - заявил премьер в самолете на пути в Китай.

Издание считает, что Педро Санчес продемонстрирует в Китае "свежее" видение Украины по поводу решения войны, которое он получил во время визита в Киев. Также он надеется получить от Си Цзиньпина заверение, что Китай не будет передавать России оружие.

Напомним, перед годовщиной вторжения России премьер Испании Педро Санчес посетил Киев. Он выступил в парламенте, а также встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, СМИ сообщали, что Санчес планирует визит в Китай и намерена обсудить с Си Цзиньпином войну РФ против Украины.

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