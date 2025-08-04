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У Зеленского отреагировали на новое заявление Кремля о встрече с Путиным

Понедельник 04 августа 2025 18:03
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У Зеленского отреагировали на новое заявление Кремля о встрече с Путиным Фото: президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Неопределенность России по поводу встречи с Украиной на уровне лидеров выглядит как затягивание времени для продолжения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.

"Заявление Пескова (пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова - ред.) о "возможной" встрече выглядит как очередное затягивание времени, потому что в нем никакой конкретики", - подчеркнул Ермак.

Он напомнил, что Украина готова к встрече на уровне лидеров. При этом партнеры Украины поддерживают такую позицию.

Ермак поблагодарил президента США Дональда Трампа за его последовательность, а также желание приблизить такую встречу.

"Если вопрос только в подготовке - это точно не к нам: мы готовы хоть сейчас. А вот бесконечное "не исключаем" без конкретной даты - неприемлемо", - подчеркнул руководитель ОП.

Что сказал Песков

Напомним, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверял, что российский диктатор Владимир Путин "не исключает" встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, такая встреча может пройти, если на экспертном уровне "выполнят необходимую часть работы".

К слову, ранее российский диктатор Владимир Путин заявлял, что он якобы готов к мирным переговорам с Украиной, но на своих условиях.

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