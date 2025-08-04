У Зеленского отреагировали на новое заявление Кремля о встрече с Путиным

Неопределенность России по поводу встречи с Украиной на уровне лидеров выглядит как затягивание времени для продолжения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram .

"Заявление Пескова (пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова - ред.) о "возможной" встрече выглядит как очередное затягивание времени, потому что в нем никакой конкретики", - подчеркнул Ермак.

Он напомнил, что Украина готова к встрече на уровне лидеров. При этом партнеры Украины поддерживают такую позицию.

Ермак поблагодарил президента США Дональда Трампа за его последовательность, а также желание приблизить такую встречу.

"Если вопрос только в подготовке - это точно не к нам: мы готовы хоть сейчас. А вот бесконечное "не исключаем" без конкретной даты - неприемлемо", - подчеркнул руководитель ОП.