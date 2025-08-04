У Зеленського відреагували на нову заяву Кремля про зустріч із Путіним
Невизначеність Росії з приводу зустрічі з Україною на рівні лідерів виглядає як затягування часу для продовження війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в Telegram.
"Заява Пєскова (прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова - ред.) про "можливу" зустріч має вигляд чергового затягування часу, бо в ній жодної конкретики", - наголосив Єрмак.
Він нагадав, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів. При цьому партнери України підтримують таку позицію.
Єрмак подякував президенту США Дональду Трампу за його послідовність, а також бажання наблизити таку зустріч.
"Якщо питання тільки в підготовці - це точно не до нас: ми готові хоч зараз. А ось нескінченне "не виключаємо" без конкретної дати - неприйнятно", - підкреслив керівник ОП.
Що сказав Пєсков
Нагадаємо, раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков запевняв, що російський диктатор Володимир Путін "не відкидає" зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
За його словами, така зустріч може відбутися, якщо на експертному рівні "виконають необхідну частину роботи".
До слова, раніше російський диктатор Володимир Путін заявляв, що він нібито готовий до мирних переговорів з Україною, але на своїх умовах.