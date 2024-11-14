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У Зеленского отреагировали на неоднозначные кадровые решения Трампа

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Избранный президент США Дональд Трамп в вопросе своей команды исходит американских интересов. Украине необходимо будет работать с новой администрацией.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Трамп формирует команду для американцев из американцев, поэтому он исходит из интересов своей страны", - подчеркнул Подоляк. 

По его словам, необходимо помнить о том, что заявления, которые делают в политическом процессе, и заявления, которые делают на той или другой должности, это две разных вещи. При этом ключевым субъектом остается сам Трамп.

Подоляк считает, что Украине необходимо настойчиво продолжать контакт с теми людьми в новой администрации Трампа, которые "смотрят иначе" на определенные проблемы. 

"Наша с вами задача - это четко объяснять свою субъектность… Будет ли это тяжело? Да. Будет ли какое-то сопротивление? Может быть. А может быть поддержка, если мы правильно расставим акценты", - предположил советник руководителя ОП. 

Команда Трампа

Напомним, в последние несколько дней Трамп объявил большинство кандидатов в свою администрацию. Часть из них известны своей критикой помощи Украине, некоторые даже настойчиво верят в российскую пропаганду.

В частности, Трамп хочет, чтобы секретарем Департамента внутренней безопасности США стала Кристи Ноэм. Она называла американскую помощь Украине стратегической ошибкой, поскольку это якобы сближает Россию с Китаем.

При этом должность директора Национальной разведки при Трампе может занять Тулси Габбард. Она утверждала, что в Украине якобы есть 25 опасных биолабораторий.

Более детально о команде Трампа - в материале РБК-Украина.

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