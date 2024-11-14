У Зеленского отреагировали на неоднозначные кадровые решения Трампа

"Трамп формирует команду для американцев из американцев, поэтому он исходит из интересов своей страны", - подчеркнул Подоляк.

По его словам, необходимо помнить о том, что заявления, которые делают в политическом процессе, и заявления, которые делают на той или другой должности, это две разных вещи. При этом ключевым субъектом остается сам Трамп.

Подоляк считает, что Украине необходимо настойчиво продолжать контакт с теми людьми в новой администрации Трампа, которые "смотрят иначе" на определенные проблемы.

"Наша с вами задача - это четко объяснять свою субъектность… Будет ли это тяжело? Да. Будет ли какое-то сопротивление? Может быть. А может быть поддержка, если мы правильно расставим акценты", - предположил советник руководителя ОП.