10 друзей Трампа. Кто войдет в команду нового президента США и что они говорят об Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп уже объявил имена ключевых фигур в своей будущей администрации. Хотя откровенно пророссийских фигур среди них почти нет, но многие будущие топ-чиновники зарекомендовали себя и большими скептиками в отношении Украины.

За закрытыми дверьми своей резиденции в Мар-а-Лаго Дональд Трамп сразу после победы на выборах взялся формировать свою будущую команду. Уже известна значительная часть тех, кто займет ключевые должности, в частности, в сфере внешней политики и обороны, что особенно важно для Украины. Часть назначений еще потребует утверждения в Конгрессе, но для некоторых достаточно только президентского указа. В общем заметно, что в свою вторую президентскую каденцию Трамп решил формировать команду прежде всего из лично лояльных ему претендентов – некоторые номинации стали откровенно неожиданными.

Марко Рубио – госсекретарь США

Сенатор от Флориды. 53-летний юрист по образованию. Работал в органах государственной власти на разных уровнях более 25 лет, из них последние 13 – в Сенате. Является заместителем председателя Комитета Сената по разведке.

Рубио имеет преимущественно "ястребиные" взгляды в вопросах национальной безопасности и внешней политики. Будучи кандидатом на праймериз в 2016 году, Рубио резко критиковал Трампа, называл его "мошенником". Но со временем стал одним из самых ярых поклонников Трампа в Конгрессе США.

Рубио является давним сторонником жесткой политики в отношении России. Он протолкнул закон, не позволяющий президенту США вывести страну из НАТО без одобрения Конгресса. В феврале этого года Рубио заявил, что выступает за поддержку Украины, но "сначала конгрессмены должны помочь Америке". А в марте допустил возможность "корейского сценария" для Украины. Также голосовал против пакета помощи Украине в размере 60 млрд. После победы Трампа, 6 ноября политик в интервью NBC заявил, что "война России против Украины зашла в тупик".

"Я думаю, что украинцы были невероятно храбрыми и сильными, когда противостояли России. Но в конце концов это патовая война, и она должна быть доведена до завершения", – сказал Рубио.

Майкл Уолц – советник президента по национальной безопасности

Конгрессмен из Флориды и ветеран сил спецопераций. Воевал в Афганистане. Во время президентства Джорджа Буша работал в Пентагоне в должности директора по оборонной политике.

После полномасштабного вторжения РФ Уолц голосовал за законопроекты о помощи Украине. Также приезжал в Киев в составе конгрессовых делегаций. Однако в апреле этого года выступал против дополнительного пакета помощи 60 млрд долл. США, мотивируя это необходимостью переложить помощь на Европу. Уолтц высказывался против вступления Украины в НАТО. Вместе с тем, поддерживает ужесточение санкций против России и разрешение на удары вглубь территории агрессора.

Элиз Стефаник – постоянная представительница США в ООН

Не имеет дипломатического опыта. С 2015 года Стефаник представляет свой район Нью-Йорка в Палате представителей и является главой Республиканской конференции (аналог фракции – ред.). Стефаник привлекла внимание Трампа, агрессивно выступая в его защиту при рассмотрении Палатой представителей первого импичмента по отношению к нему.

В начале полномасштабного вторжения России Стефаник называла Путина "военным преступником и безумным головорезом". Также призвала "поддерживать демократию, на которую нападают". В ноябре 2023 г. она критиковала политику Байдена за якобы недостаточную подотчетность в расходовании средств на Украину и отсутствие конечной цели в политике США.

В то же время она была единственной из лидеров республиканцев, выступивших против пакета помощи Украине в 60 млрд долл. США. Стефаник не объяснила, почему проголосовала против.

Илон Маск – департамент эффективности правительства

Владелец компаний Tesla, SpaceX и Х.com. Является давним советником Трампа. Также Маск вместе с другим предпринимателем, Вивеком Рамасвани возглавит новосозданный Департамент эффективности правительства. Его задачей будет оптимизация работы государственного аппарата и, похоже, чистки лиц, способных саботировать политику Трампа.

Позиция Маска по отношению к Украине неоднозначна. С одной стороны, в начале 2022 года Маск предоставил Украине систему "Старлинк". В то же время, он регулярно делает заявления о необходимости завершения войны, не обязательно с сохранением территориальной целостности Украины.

К примеру, 8 ноября Маск написал в соцсети X: "Нелепое убийство скоро закончится, время спекулянтов войной подходит к концу". Так он прокомментировал новость о том, что Трамп намерен создать демилитаризованную зону между Россией и Украиной. Согласно этому плану Россия может сохранить захваченные территории, а Украина не будет вступать в НАТО в течение 20 лет.

Вивек Рамасвами – департамент эффективности правительства

Предприниматель индийского происхождения. Рамасвами является соучредителем и исполнительным главой инвестиционной компании Strive Asset Management. Баллотировался в президенты США, однако проиграл праймериз Трампа.

Имеет радикальные взгляды по поводу внешней политики. В частности, сторонник выхода США из ООН и НАТО, заявлял о прекращении войны за счет интересов Украины.

"Я обеспечу мир в Украине на единственных условиях, которые должны иметь значение для нас... Мы должны заставить Путина избавиться от Си Цзиньпина... С этой целью я признаю российский контроль над оккупированными территориями и обязуюсь заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из своего военного союза с Китаем", – заявил он в августе 2023 года в интервью The American Conservative.

Пит Гегсет – министр обороны США

44-летний ведущий Fox News. Служил в Нацгвардии на базе США в Гуантанамо, а также в Ираке и Афганистане, где был инструктором по контртерроризму. Обладает многочисленными военными наградами, однако опыт управления в оборонной сфере отсутствует. Работал в инвестиционном банке Bear Stearns, аналитических центрах и ветеранских организациях.

Будучи ведущим, резко критиковал военное руководство США за внедрение "либеральной повестки дня" в войсках В отношении Украины высказывался мало.

Джон Рэтклифф – директор ЦРУ

В 2020-2021 годах был директором национальной разведки США – координирующей структуры, которая собирает и обобщает для президента данные отдельных спецслужб.

Во время первого президентства Трампа был конгрессменом от Техаса. Помогал президенту преодолевать последствия скандала по вмешательству России в выборы 2016 года, а также при рассмотрении импичмента Трампа.

Ретклифф в начале 2022 года сделал ряд проукраинских заявлений, однако какова его позиция сейчас, неизвестно.

Кристи Ноэм – министерство внутренних дел

Губернатор штата Южная Дакота. Раньше работала в Конгрессе. МВД или Департамент внутренней безопасности контролирует все от Таможенной и пограничной службы, Миграционной и таможенной полиции до Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями и Секретной службы. На должности она займется решением проблемы нелегальной миграции.

В 2023 году Ноэм заявляла, что помощь Украине от США якобы является стратегической ошибкой. По ее мнению, действия Вашингтона якобы толкают Россию на сотрудничество с Китаем, а это значит, что Кремль сможет воспользоваться крупным арсеналом оружия из Китая.

Кроме того, Ноэм заявляла, что за последние пять лет США потратили больше средств на помощь Украине, чем на американо-мексиканскую границу.

Ли Зельдин – глава Агентства по охране окружающей среды

Ветеран войны в Ираке. Конгрессмен из Нью-Йорка. В планах Зельдина – восстановить энергетическое доминирование США, оживить автомобильную промышленность, чтобы вернуть рабочие места в Америку. В перспективе это может обрушить цены на энергоносители в мире, что ударит по России. Цели планируется реализовать через отмену ряда правил, принятых Агентством относительно сжигания ископаемого топлива, включая ограничение выбросов углерода электростанциями и сокращение выбросов транспортными средствами.

После российского вторжения в Украину Зельдин был одним из 963 американцев, которым МИД России запретил въезд в РФ.

Сьюзан Уайлз – руководитель аппарата Белого дома

Руководитель аппарата является важной по функционалу должностью – он занимается персоналом Белого дома, контролирует доступ посторонних лиц к президенту США, а также ведет переговоры от его имени с Конгрессом и представителями исполнительной власти.

Уайлс была советницей Трампа во время его первого президентства и де-факто возглавляла избирательную кампанию 2024 года. Будет первой женщиной в должности руководителя аппарата Белого дома. Крайне редко выражает свою публичную позицию по внешнеполитическим вопросам.