Секретарем Департамента внутренней безопасности США станет противница помощи ВСУ, - СМИ

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп решил назначить следующим секретарем Департамента внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Она выступает против военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Reuters .

При этом Reuters уточняет, что Трамп рассматривал Ноэм даже на должность вице-президента. Но его отношение к ней ухудшилось, когда губернатор написала в мемуарах, что застрелила "не поддающуюся дрессировке" собаку.

Как пишет CNN, Департамент внутренней безопасности США контролирует все - от Таможенной и пограничной службы США и Миграционной и таможенной полиции до Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями и Секретной службы США.

Информацию о том, что губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм получит новую должность изданию подтвердили два неназванных источника.

Заявления Ноэм об Украине

В 2023 году Ноэм заявляла, что помощь Украине от США якобы является стратегической ошибкой.

Губернатор объясняла свою позицию тем, что действия Вашингтона якобы толкают Россию к сотрудничеству с Китаем, а это значит, что страна-агрессор сможет воспользоваться "большим арсеналом китайского оружия".

Также она заявляла, что за последние пять лет США потратили больше средств на помощь Украине, чем на американо-мексиканскую границу.

К слову, еще вчера, 11 ноября, стало известно, что послом США в ООН станет конгрессвумен Элиз Стефаник.

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