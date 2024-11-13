Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп решил назначить на должность нового директора Национальной разведки Тулси Габбард. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины ранее обвинял ее в распространении антиукраинской пропаганды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление Трампа в соцсети.

Трамп, объявляя о своем выборе на данную должность, похвалил Габбард и сказал, что она привнесет "бесстрашный дух" в разведывательные службы и обеспечит "мир силой".

Кроме того, в заявлении новоизбранного президента США о назначении указывается, что бывшая демократ Габбард присоединилась к Республиканской партии "из-за лидерства президента Трампа и то, как он смог трансформировать Республиканскую партию, вернув ее в Партию народа и Партию мира".

Габбард является подполковником армейского резерва США, она служила в Ираке, была давним критиком внешнеполитического истеблишмента.

О чем может свидетельствовать выбор Трампа

Американские СМИ обращают внимание, что назначение Габбард является еще одним свидетельством того, что Трамп намерен предоставить ведущие должности и своей администрации в сфере внешней политики тем сторонникам, которые глубоко скептически относятся к эффективности военного вмешательства США за рубежом.

Отмечается, что бывшая конгрессменка от Демократической партии Габбард с Гавайев, которая стала поддерживать Трампа, вместе с избранным новым главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом станет главным советником Белого дома по разведке, пишет The New York Times.

Так, Габбард будет контролировать 18 разведывательных агентств и будет отвечать за подготовку Президентского ежедневного отчета - письменного сведения разведданных, собираемого каждое утро.

Что известно о Габбард

Габбард покинула Демократическую партию после неудачного баллотирования на пост президента США в 2020 году. Позже она стала активно поддерживать Трампа.

Сам Трамп некоторое время рассматривал кандидатуру Габбарда, и она помогала кандидату от республиканцев готовить информ-кампанию по "нападениям" на вице-президента Камалу Харрис, когда и готовился к дебатам в сентябре.

По словам пресс-секретаря Трампа, Габбард был избран для помощи в подготовке частично из-за нападений на Харрис еще в 2019 году во время дебатов на праймериз Демократической партии.

Габбард представляла Гавайи в Конгрессе с 2013 по 2021 год. Будучи конгрессменкой, она стала известной своей критикой администрации Барака Обамы из-за "терроризма на Ближнем Востоке и исламского экстремизма".

Кроме того, она также выразила скептицизм по поводу вмешательства администрации Обамы в операцию в Сирии, которое включало авиаудары по боевикам "Исламского государства" и развертывание военных советников в этой стране.

Встреча с Асадом, критика ликвидации Сулеймани и заявления против помощи Украине

В 2017 году Габбард встретилась с президентом Сирии Башаром аль-Асадом. Визит вызвал критику из-за нарушений прав человека со стороны сирийского диктатора.

Оппозиция Габбард по отношению к политике президента Обамы в Сирии положила начало ее более широкой критике внешней политики как республиканцев, так и демократов, которые, по ее словам, ошибочно верили, что военная сила США может разрешить зарубежные кризисы.

Во время своей собственной президентской кампании Габбард также критиковала "контрпродуктивные войны с изменением режима, которые делают нашу страну менее безопасной, уносят больше жизней и стоят налогоплательщикам триллионы долларов".

Кроме того, Габбард критиковала операцию по устранению иранского генерал-майора в Корпусе стражей Исламской революции Касема Сулеймани, называла политику Вашингтона по помощи Украине "вторым Афганистаном".

После того как Габбард покинула Конгресс, она начала занимать более консервативные позиции и в конце концов объявила о выходе из Демократической партии.

Почему Габбард - в украинском списке пророссийских пропагандистов

Тулси Габбард была внесена Украиной в ряд американских политиков, ученых и активистов, способствовавших пророссийской пропаганде. Соответствующий список был составлен Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Так, ранее Габбард заявляла, что США многие годы якобы провоцировали российского диктатора Владимира Путина, и что в Украине вроде бы 25 "опасных биолабораторий", которые могут выпускать "смертельные патогены".

Тулси Габбард рассказывает на видео в своем Twitter (X) о якобы 25 "финансированных США биолабораториях в Украине" (фото: скрин twitter.com/TulsiGabbard)

Так, фактически в заявлениях бывшей американской конгрессменки можно было наблюдать распространение кремлевских фейковых тезисов и пропагандистских нарративов в отношении Украины.

Как напоминает ЦПД, летом этого года Тулси Габбард заявила, что президентский срок Владимира Зеленского будто бы "закончился 20 мая", и что он "отменил выборы, прикрывшись военным положением, тем самым приостановив действие Конституции Украины, чтобы остаться у власти".

Перед тем, в ноябре 2023-го, она заявила, что Зеленский якобы "уже взял под контроль СМИ, запретил оппозиционные политические партии и Украинскую православную церковь, и теперь он объявил об отмене президентских выборов".

Еще в марте 2022 года, незадолго после широкомасштабного вторжения РФ в Украину, в ЦПП обвинили бывшего офицера резерва армии США Тулси Габбард в работе "на иностранную аудиторию за деньги Кремля".

Так, в органе при СНБО Украине отметили, что эта "западная эксперт" рассказывала о том, что "США виноваты в военной агрессии" России, потому что "провоцировали" агрессора много лет, и что "правящая элита Вашингтона руками украинцев хочет убить как можно больше россиян".

"Тулси Габбард уже неоднократно обвиняли в связях с Путиным, однако это не мешает ей выступать в качестве эксперта в эфире Fox News. Помимо темы войны Габбард активно дезинформирует мир о наличии разработок оружия массового поражения" в биолабораториях Украины", - говорилось в заявлении ЦПД.