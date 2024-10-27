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У Зеленского ответили, боятся ли победы Трампа на выборах

Киев, Воскресенье 27 октября 2024 14:20
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У Зеленского ответили, боятся ли победы Трампа на выборах Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина не боится победы Дональда Трампа на выборах президента США. Ни один из кандидатов на пост президента США не хочет разрешить российскому диктатору Владимиру Путину выиграть войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в интервью Corriere Della Sera.

"Мы не боимся, после почти трех лет войны, как нам быть? Очевидно, для нас политика Соединенных Штатов имеет большое значение, они наш главный союзник. И мы хорошо знаем, что американское общество с нами", - сказал Ермак.

Он напомнил о недавних встречах президента Владимира Зеленского с Джо Байденом и Камалой Харрис, которые "были теплыми". По словам Ермака, встреча Зеленского с Трампом тоже "прошла очень хорошо".

"Я присутствовал, не буду рассказывать подробностей, это было за закрытыми дверями, но могу сказать, что мы вернулись из Соединенных Штатов, уверены, что ни один из двух кандидатов не хочет позволить Путину выиграть эту войну и что военная поддержка будет продлена", - отметил руководитель ОП.

Ермак подчеркнул, что Трамп также говорит о необходимости справедливого мира. Он добавил, что Республиканская партия, хоть и отличается от Демократической, но хорошо знает, что Россия напала на Украину.

Выборы в США

Напомним, 5 ноября в США пройдут выборы президента. Главная борьба идет между республиканцем Дональдом Трампом и демократкой Камалой Харрис.

По последним опросам, Трамп обогнал Харрис по уровню поддержки, хоть и с незначительным преимуществом. По опросу Bloomberg, кандидаты в президенты сравнялись в семи ключевых штатах.

Детальнее о кандидатах в президенты - рассказывает РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Андрей Ермак Офис президента Выборы в США
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