ua en ru
Пт, 25 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Харрис и Трамп сравнялись в семи ключевых штатах, - опрос Bloomberg

Вашингтон, Пятница 25 октября 2024 11:38
UA EN RU
Харрис и Трамп сравнялись в семи ключевых штатах, - опрос Bloomberg Фото: Дональд Трамп и Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

За десять дней до выборов президента США демократка Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп сравнялись по уровню поддержки. Речь идет о семи ключевых так называемых шатких штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцопрос Bloomberg.

Данные опроса BloombergNews/Morning Consult свидетельствуют, что Харрис и Трамп идут наравне - с 49% поддержки на каждого в семи штатах (Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Вашингтон). Статистическая погрешность опроса составляет 1 процент.

Харрис и Трамп сравнялись в семи ключевых штатах, - опрос Bloomberg

скриншот bloomberg.com

Чтобы перетянуть преимущество, Трамп намерен мобилизовать избирателей, которые обычно не приходят на выборы. Харрис пытается привлечь женщин и "подобрать" умеренных республиканцев, не являющихся сторонниками Трампа.

Демократка превышает своего оппонента по некоторым личным качествам. Избиратели предпочитают Харрис, когда речь идет об умственно здоровом, честном и милосердном кандидате. Эти избиратели также чаще считали Трампа опасным.

Однако у экс-президента тоже есть сильные стороны, в частности многие избиратели считают его опытным, патриотом и сильным лидером.

Как пишет Bloomberg, Трамп имеет преимущество в самом важном - экономике. Приблизительно 50% американцев в ключевых штатах больше доверяют ему в экономических вопросах, тогда как Харрис - 45%.

Выборы в США

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Главная битва идет между двумя главными кандидатами - республиканцем Дональдом Трампом и демократкой Камалой Харрис.

По опросам издания The Wall Street Journal, Трамп с незначительным преимуществом обогнал Харрис. Однако в ключевых штатах рейтинги кандидатов остаются почти на одинаковом уровне.

Детальнее о выборах в США и что известно о кандидатах в президенты - рассказывает РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Камала Харрис Выборы в США
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Камала Харрис: кандидат от Демократов
Камала Харрис: кандидат от Демократов
Дональд Трамп: кандидат от Республиканцев
Дональд Трамп: кандидат от Республиканцев
Топ-5 фактов об избирательной кампании 2024 года
Топ-5 фактов об избирательной кампании 2024 года