Харрис и Трамп сравнялись в семи ключевых штатах, - опрос Bloomberg

За десять дней до выборов президента США демократка Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп сравнялись по уровню поддержки. Речь идет о семи ключевых так называемых шатких штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцопрос Bloomberg.

Данные опроса BloombergNews/Morning Consult свидетельствуют, что Харрис и Трамп идут наравне - с 49% поддержки на каждого в семи штатах (Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Вашингтон). Статистическая погрешность опроса составляет 1 процент.

скриншот bloomberg.com

Чтобы перетянуть преимущество, Трамп намерен мобилизовать избирателей, которые обычно не приходят на выборы. Харрис пытается привлечь женщин и "подобрать" умеренных республиканцев, не являющихся сторонниками Трампа.

Демократка превышает своего оппонента по некоторым личным качествам. Избиратели предпочитают Харрис, когда речь идет об умственно здоровом, честном и милосердном кандидате. Эти избиратели также чаще считали Трампа опасным.

Однако у экс-президента тоже есть сильные стороны, в частности многие избиратели считают его опытным, патриотом и сильным лидером.

Как пишет Bloomberg, Трамп имеет преимущество в самом важном - экономике. Приблизительно 50% американцев в ключевых штатах больше доверяют ему в экономических вопросах, тогда как Харрис - 45%.