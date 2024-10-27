У Зеленського відповіли, чи бояться перемоги Трампа на виборах

Україна не боїться перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. Жоден з кандидатів на пост президента США не хоче дозволити російському диктатору Володимиру Путіну виграти війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в інтерв'ю Corriere Della Sera.

"Ми не боїмося, після майже трьох років війни, як нам бути? Очевидно, для нас політика Сполучених Штатів має велике значення, вони наш головний союзник. І ми добре знаємо, що американське суспільство з нами", - сказав Єрмак.

Він нагадав про нещодавні зустрічі президента Володимира Зеленського з Джо Байденом та Камалою Гарріс, які "були теплими". За словами Єрмака, зустріч Зеленського з Трампом теж "пройшла дуже добре".

"Я був присутній, не буду розповідати подробиць, це було за закритими дверима, але можу сказати, що ми повернулися зі Сполучених Штатів впевнені, що жоден із двох кандидатів не хоче дозволити Путіну виграти цю війну і що військова підтримка буде продовжена", - зазначив керівник ОП.

Єрмак наголосив, що Трамп також говорить про необхідність справедливого миру. Він додав, що Республіканська партія, хоч і відрізняється від Демократичної, але добре знає, що це Росія напала на Україну.