У Зеленского надеются на визит Макрона в Украину в ближайшее время

Президент Владимир Зеленский пригласил французского лидера Эммануэля Макрона посетить Украину. В Офисе президента надеются, что визит состоится в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

Ермак провел встречу со специальным уполномоченным президента Франции по экономической помощи и восстановлению Украины Пьером Эльброном. На встрече также присутствовали министр экономики Украины Юлия Свириденко и заместитель главы ОП Игорь Жовква.

Эльброн отметил, что в течение восьми месяцев имел плодотворный диалог с представителями Украины. Стороны обсуждают реализацию проектов в сферах транспорта, технологий, здравоохранения, а также возможности предоставления Францией грантов для восстановления критической инфраструктуры, объектов энергетики, предприятий и проведения разминирования.

Также Ермак и Эльброн обсудили гарантии безопасности для Украины и заключение совместной декларации.

"Напомнил о приглашении от Владимира Зеленского Президенту Эммануэлю Макрону и первой леди Франции посетить Украину и выразил надежду, что этот важный и содержательный визит может состояться в ближайшее время", - добавил глава ОП.

Позиция Франции по войне

Франция была одной из стран, поддержавших Украину в начале полномасштабного вторжения РФ. Страна предоставила военную, финансовую и политическую поддержку Украине.

Однако президент Франции Эммануэль Макрон долгое время пытался поддержать контакт с российским диктатором Владимиром Путиным. По его мнению, война должна закончиться дипломатическим путем. Также Макрон призвал Китай повлиять на Россию для прекращения войны.

Недавно французский президент заявил, что декабрь для Украины может быть решающим, поскольку войска пытаются деоккупировать территории. Но Макрон подчеркнул, что для переговоров с Россией время еще не пришло.