Макрон считает, что декабрь будет решающим для Украины, но для переговоров еще не время

Декабрь для Украины может быть решающим, поскольку украинские войска пытаются деоккупировать свои территории в контрнаступательных операциях. Но для переговоров с РФ еще не пришло время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона в интервью BBC.

Он отметил, что для его страны и всех других стран поддержка Украины является обязанностью. По его мнению, если России позволить победить, то в Европе " появится новая имперская власть", которая может угрожать другим бывшим советским республикам, в частности, Грузии и Казахстану.

Макрон также сказал, что следующий месяц будет решающим для Украины, поскольку войска пытаются освободить территории во время контрнаступательных операций.

При этом президент Франции выразил мнение, что Украине "еще не пора" садиться за стол переговоров. Он подчеркнул, что решение о переговорах принимает только Украина. Но Макрон добавил, что вскоре может прийти время "провести честные и хорошие переговоры, вернуться за стол переговоров и найти решение с Россией".

Переговоры Украины и РФ

Следует отметить, что Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения, но сейчас они "на паузе". Украинские власти подчеркивают, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска.

Недавно американский телеканал NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников заявил, что США и ЕС начали непублично обсуждать с Украиной вопрос о возможных мирных переговорах с Россией. По данным СМИ, эти разговоры включали в себя вопрос, от чего Украине, возможно, придется отказаться в обмен на мир.

В тот же день президент Владимир Зеленский опроверг заявления СМИ. Он подчеркнул, что на Украину в вопросе переговоров никто не давит.