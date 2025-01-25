ua en ru
Сб, 25 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

У Зеленского сказали, на сколько продлят срок для прохождения ВВК "ограниченно годным"

Украина, Суббота 25 января 2025 16:21
UA EN RU
У Зеленского сказали, на сколько продлят срок для прохождения ВВК "ограниченно годным" Фото: заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Для завершения процесса прохождения военно-врачебных комиссий "ограниченно годным" украинцам нужно минимум три месяца. На это указывает пропускная способность имеющихся ныне ВВК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Ирину Верещук в эфире телемарафона.

Верещук заявила, что для прохождения военно-врачебных комиссий украинцам нужно дополнительное время.

"Конечно, будут решать законодатели, но наша позиция - надо дать не менее трех месяцев. Мы понимаем, что у нас есть определенное количество ВВК - 1036. И есть более миллиона человек, которые должны пройти. И есть пропускная способность. Поэтому посчитав, нам еще 3 месяца надо", - подчеркнула Верещук.

Перепрохождение ВВК для "ограниченно годных"

Напомним, в апреле прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон №3621-IX, который, в частности, предусматривает отмену статуса "ограниченно годный". Согласно документу, граждане, которые признаны "ограниченно годными", должны повторно пройти ВВК в течение 9 месяцев после вступления в силу закона.

Ранее РБК-Украина подробно рассказывало, кто обязательно должен пройти ВВК до 4 февраля 2025 года. Также издание объясняло, что означают статусы "годный" и "непригодный" и что изменится для таких категорий украинцев после прохождения военно-врачебной комиссии.

Заметим, что вчера вечером Верещук впервые заявила, что срок для перепрохождения ВВК "ограниченно годным" продлят.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВЛК Война России против Украины Мобилизация в Украине
NEWS
Из-за атаки дронов в Киевской области пострадал маленький ребенок
Из-за атаки дронов в Киевской области пострадал маленький ребенок
DAILY
Тактика Кремля. По каким целям бьют россияне и может ли Украина "посадить" самолеты РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тактика Кремля. По каким целям бьют россияне и может ли Украина "посадить" самолеты РФ