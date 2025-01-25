У Зеленского сказали, на сколько продлят срок для прохождения ВВК "ограниченно годным"

Для завершения процесса прохождения военно-врачебных комиссий "ограниченно годным" украинцам нужно минимум три месяца. На это указывает пропускная способность имеющихся ныне ВВК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Ирину Верещук в эфире телемарафона.

"Конечно, будут решать законодатели, но наша позиция - надо дать не менее трех месяцев. Мы понимаем, что у нас есть определенное количество ВВК - 1036. И есть более миллиона человек, которые должны пройти. И есть пропускная способность. Поэтому посчитав, нам еще 3 месяца надо", - подчеркнула Верещук.

Верещук заявила, что для прохождения военно-врачебных комиссий украинцам нужно дополнительное время.

Перепрохождение ВВК для "ограниченно годных"

Напомним, в апреле прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон №3621-IX, который, в частности, предусматривает отмену статуса "ограниченно годный". Согласно документу, граждане, которые признаны "ограниченно годными", должны повторно пройти ВВК в течение 9 месяцев после вступления в силу закона.

Ранее РБК-Украина подробно рассказывало, кто обязательно должен пройти ВВК до 4 февраля 2025 года. Также издание объясняло, что означают статусы "годный" и "непригодный" и что изменится для таких категорий украинцев после прохождения военно-врачебной комиссии.

Заметим, что вчера вечером Верещук впервые заявила, что срок для перепрохождения ВВК "ограниченно годным" продлят.

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