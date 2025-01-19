Пройти повторно ВВК до 4 февраля или штраф? Что стоит знать "ограниченно пригодным"

В Украине в мае прошлого года отменили термин "ограниченно пригодный" к военной службе. Это означает, что те лица, которые имели такой статус, в течение 9 месяцев (включительно до 4 февраля 2025 года) должны пройти повторную ВВК.

РБК-Украина в материале рассказывает, как это сделать и что грозит тем, кто не выполнит требование закона.

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Что это значит?

4 мая 2024 года вступил в силу ЗУ № 3621-IX, в соответствии с которым установлено, что граждане Украины, ранее признанные "ограниченно пригодными", в течение 9 месяцев со дня вступления в силу этого закона подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения пригодности к военной службе.

То есть это означает, что новый статус такие граждане автоматически не приобретают - только повторное заключение ВВК определит степень пригодности к военной службе. Чтобы это сделать, нужно обратиться в ТЦК по месту жительства с соответствующим заявлением.

Как заявляют в Минобороны, на данном этапе, прохождение военно-врачебной экспертизы возможно только по направлению, выданному ТЦК. Для его выдачи военнообязанного должны вызвать повесткой. Однако, если повестки не было, то гражданин может лично обратиться в ТЦК для получения направления на ВВК.

После прохождения комиссии статус гражданина обновится. И он может быть признан как "пригодным", так и "непригодным" к военной службе (отметим, что Минобороны обновило список критериев, по которым ВВК устанавливает "пригодность" или "непригодность" по обновленному перечню болезней).

Впрочем, немало вопросов возникает самое главное - должны ли мужчины сами инициировать прохождение ВВК, или же они должны сначала получить повестку и уже только после этого обязаны проходить комиссию.

Дело в том, что закон обязывает граждан с ограниченной пригодностью фактически самим инициировать повторное прохождение ВВК. При этом в постановлении Кабмина о правилах воинского учета говорится, что гражданина должны вызывать. Однако адвокаты обращают внимание, что закон, принятый Радой, имеет высшую юридическую силу по сравнению с постановлением Кабмина.

Этот дискуссионный вопрос некоторые адвокаты называют как так называемую "юридическую коллизию". Впрочем, член оборонного Комитета ВРУ и нардеп Федор Вениславский в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил, что "вообще юридически не видит никаких проблем и никаких коллизий".

"Постановление Кабмина, которое предусматривает вызов через повестку, означает, что происходят мобилизационные мероприятия. Это другой закон, который предусматривает, что в случае призыва гражданина, который является военнообязанным, он должен получить повестку и пройти ВВК. Мы говорим о другой категории, которых не надо вызывать, потому что их никто не мобилизует. Они должны были выполнить норму закона и прийти на ВВК", - сказал Вениславский.

Статусы "пригоден" и "непригоден"

При медицинском осмотре определяются следующие степени:

Пригоден:

К военной службе. Лицо остается пригодным для выполнения как боевых, так и небоевых задач.

Лицо остается пригодным для выполнения как боевых, так и небоевых задач. К службе в виде Вооруженных Сил Украины. Гражданин пригоден к службе в подразделениях морской пехоты, Десантно-штурмовых войсках, подводных лодках, специальных сооружениях и тому подобное.

Гражданин пригоден к службе в подразделениях морской пехоты, Десантно-штурмовых войсках, подводных лодках, специальных сооружениях и тому подобное. К службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах и других вспомогательных структурах. Лицо пригодно для службы в логистических, медицинских и других подразделениях, но не в специальных или боевых подразделениях.

Непригоден:

К службе в виде Вооруженных Сил Украины или по военной специальности . Определяется непригодность к специализированным подразделениям, таким как Десантно-штурмовые войска или подводные лодки.

. Определяется непригодность к специализированным подразделениям, таким как Десантно-штурмовые войска или подводные лодки. К военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев . Во время военного положения такие военнослужащие увольняются из запаса, но имеют возможность пересмотра состояния здоровья.

. Во время военного положения такие военнослужащие увольняются из запаса, но имеют возможность пересмотра состояния здоровья. К военной службе с исключением с воинского учета. Дает право на увольнение со службы и исключение с учета. По желанию можно подать рапорт на продолжение службы.

Что будет, если повторно не пройти ВВК?

Невыполнение нормы о своевременном прохождении ВВК - это нарушение правил воинского учета или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

В Полтавском ТЦК и СП обращают внимание, поскольку Закон Украины № 3621-IX классифицируется как законодательство об обороне, за его нарушение предусмотрена ответственность - штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Вениславский в разговоре с РБК-Украина также акцентировал, что граждане с ограниченной пригодностью имели достаточно времени, чтобы выполнить требование закона и пройти повторную ВВК для обновления статуса.

"Кто не выполнил - дальше будет привлекаться к ответственности за невыполнение тех или иных положений законодательства. А ответственность за нарушение правил воинского учета, а это одни из составляющих этих правил, установлена административная ответственность, которая действует уже десяток лет", - добавил Вениславский.