У Зеленського сказали, на скільки продовжать термін для проходження ВЛК "обмежено придатним"

Для завершення процесу проходження військово-лікарських комісій "обмежено придатним" українцям потрібно щонайменше три місяці. На це вказує пропускна здатність наявних нині ВЛК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю керівника Офісу президента Ірину Верещук в ефірі телемарафону.

"Звичайно, будуть вирішувати законодавці, але наша позиція - треба дати не менше трьох місяців. Ми розуміємо, що у нас є певна кількість ВЛК - 1036. І є більше мільйона людей, які мають пройти. І є пропускна здатність. Тож порахувавши, нам ще 3 місяці треба", - наголосила Верещук.

Верещук заявила, що для проходження військово-лікарських комісій українцям потрібен додатковий час.

Перепроходження ВЛК для "обмежено придатних"

Нагадаємо, у квітні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон №3621-IX, який, зокрема, передбачає скасування статусу "‎обмежено придатний". Згідно з документом, громадяни, які визнані "обмежено придатними", мають повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців після набрання чинності законом.

Раніше РБК-Україна докладно розповідало, хто обов’язково має пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року. Також видання пояснювало, що означають статуси "придатний" і "непридатний" і що зміниться для таких категорій українців після проходження військово-лікарської комісії.

Зауважимо, що вчора надвечір Верещук вперше заявила, що термін для перепроходження ВЛК "обмежено придатним" продовжать.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.