У Зеленского заявили, что срок для перепрохождения ВВК "ограниченно пригодных" продлят
В Украине по закону все "ограниченно пригодные" военнообязанные должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) до 4 февраля, но успеть могут не все. Предельный срок для перепрохождения будет продлен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Ирину Верещук.
Чиновница отметила, что более одного миллиона "ограниченно пригодных" еще не перепрошли ВВК, потому что ждали вызова от Территориальных центров комплектации и Социальной поддержки (ТЦК и СП).
Она считает, что вряд ли такое количество успеет это сделать до 4 февраля включительно, после чего последуют "штрафы и другие юридические неприятности".
"Очевидно, что абсолютно нереально пропустить через ВВК такое количество людей до 4 февраля. Потом (не сейчас) будем разбираться, как так произошло и кто ответственен за неудовлетворительную организацию процесса", - говорится в публикации Верещук в Telegram-канале.
Поэтому заместитель главы ОП рассказала, какие меры срочно готовит власть.
"Во-первых, вместе с депутатами работаем над внесением законодательных изменений, чтобы продлить срок для повторного медосмотра ограниченно пригодным. Во-вторых, работаем над нормативными изменениями, чтобы пока не применять штрафы", - рассказала она.
Кроме того, добавила Верещук, Министерство обороны и Министерство здравоохранения "срочно обеспечивают надлежащие графики работы ВВК, чтобы вовремя проработать всех ограниченно пригодных, а также обеспечивают соответствующие вызовы людей на ВВК".
"Так будет конструктивно. Но, все ограниченно пригодные должны пройти повторный медосмотр. Как того требует закон", - резюмировала она.
Перепрохождение ВВК для "ограниченно пригодных"
Напомним, в апреле прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон №3621-IX, который, в частности, предусматривает отмену статуса "ограниченно пригодный". Согласно документу, граждане, которые признаны "ограниченно пригодными", должны повторно пройти ВВК в течение 9 месяцев после вступления закона в силу.
Ранее РБК-Украина подробно рассказывало, кто обязательно должен пройти ВВК до 4 февраля 2025 года. Также издание объясняло, что означают статусы "пригодный" и "непригодный", и что изменится для таких категорий украинцев после прохождения военно-врачебной комиссии.
Также недавно адвокат рассказал РБК-Украина, что будет, если ограниченно пригодные до 4 февраля не пройдут ВВК.
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