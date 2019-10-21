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У Зеленського вважають, що в разі розколу в "Слузі народу" залишиться 100 людей

Новини » Політика    21.10.2019 - 10:59
У Зеленського вважають, що в разі розколу в "Слузі народу" залишиться 100 людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ядро фракції налічує приблизно сто людей

У випадку розколу у фракції "Слуга народу" залишиться 100 людей. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Групи впливу: як "Слуга народу" намагається зберегти монокоаліцію".

Як наголошується, ядро фракції налічує приблизно сто людей. Це і списочники, і лояльні до президента мажоритарники, а також люди з умовної групи "кварталу", що орієнтується на ОП.

"Це ті, хто в разі якихось розколів залишаться у фракції до останнього. У їх числі Арахамія, Корнієнко, голови майже всіх комітетів, майже всі заступники голови фракції. Це люди або близькі до Зеленського або, які пройшли з командою всю президентську кампанію", - пояснило РБК-Україна джерело в оточенні Зеленського.

Нагадаємо, Зеленський на прес-марафоні пригрозив партії "Слуга народу" розпуском, якщо вони будуть сваритися. За словами президента, він може розпустити партію через рік, якщо вони "почнуть їсти один одного".

Крім того, повідомляється, що у фракції "Слуга народу" до 30 депутатів від олігарха Ігоря Коломойського.

Окрему групу всередині фракції "Слуга народу" хоче спроектувати чернівецький бізнесмен Ілля Павлюк, який працював з командою Володимира Зеленського під час президентської кампанії.

У "Слуги народу" налічується до 30 депутатів, пов'язаних з Коломойським У фракції "Слуга народу" формується окрема група бізнесмена Павлюка
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