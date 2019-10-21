У фракції "Слуга народу" формується окрема група бізнесмена Павлюка

Потенційна група налічує приблизно два десятки депутатів

Окрему групу всередині фракції "Слуга народу" хоче спроектувати чернівецький бізнесмен Ілля Павлюк, який працював з командою Володимира Зеленського під час президентської кампанії. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Групи впливу: як "Слуга народу" намагається зберегти монокоаліцію".

Павлюк в штабі Зеленського допомагав у пошуку джерел фінансування та з координацією регіональних штабів.

За інформацією РБК-Україна, ця потенційна група налічує приблизно два десятки депутатів, яких в "Зе-команду" привів сам Павлюк. При цьому її учасники стверджують, що їх вже близько 70 осіб.

Голосування, яке показало синхронність цієї групи - законопроект про напівпровідникових виробах №1062, передбачений зобов'язаннями України щодо Асоціації з ЄС. Він був прийнятий за допомогою голосів депутатів поза коаліцією, тоді як "Слуга народу" дала лише 196 голосів "за".



"Тоді цей документ не підтримали депутати, які належать до умовної групи Павлюка. Але в той же час за нього не проголосували і інші члени фракції. Багато хто просто не розібралися, вважаючи його лобістським", - стверджує джерело в монобільшості.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у ході першого засідання Ради пригрозив нардепам розпуском. Зокрема, він попросив депутатів не допускати прогулів і кнопкодавства, а зосередитися на щоденній кропіткій роботі. Також Зеленський на прес-марафоні пригрозив партії "Слуга народу" розпуском, якщо вони будуть сваритися.