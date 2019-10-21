У "Слуги народу" налічується до 30 депутатів, пов'язаних з Коломойським

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Однак у них немає організованості в діях, вважають джерела

Чимало депутатів у фракції "Слуга народу" так чи інакше пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським, їх кількість, за різними оцінками, коливається від 9 до 30 осіб. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Групи впливу: як "Слуга народу" намагається зберегти монокоаліцію".

За оцінкою глави фракції Давіда Арахамії, ця група становить не більше дев'яти осіб. Інші співрозмовники називають цифру до тридцяти депутатів. Правда, у цієї групи поки що нібито немає очевидної координації.

"У них немає ніякої організованості або власних чатів. Вони періодично перемовляються в залі. Наприклад, з Дубинським", - говорить джерело в команді Зеленського.

Варто зауважити, що під час засідань сам Дубинський часто розмовляє з депутатом "За майбутнє", бізнес-партнером Коломойського Ігорем Палицею.

"Вони давно дружать, як мені говорили, і вони якось синхронізують думки. Ігор Палиця більш досвідчений, кілька скликань пропрацював у парламенті. В цьому ми бачимо орбіту одну і ту ж", - пояснив Арахамія.

Сам Палиця сказав РБК-Україна, що спілкується з усіма депутатами. "Якщо у когось є до мене питання, в яких я розбираюся більше ніж вони, вони запитують. Коли у мене виникають такі питання, я також піду і запитаю, якщо я не професійно розбираюся в цьому питанні", - сказав виданню нардеп.

При цьому він назвав розмови про вплив Ігоря Коломойського на частину "Слуги народу" конспірологією. Мовляв, треба писати такі законопроекти, щоб люди не хвилювалися, голосуючи за них.

"Депутати, які пройшли по округах, несуть більше відповідальності перед своїми виборцями. Вважати, що якийсь депутат не голосує за законопроект, тому що йому хтось сказав так зробити - помилково", - прокоментував Палиця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у фракції "Слуга народу" формується окрема група бізнесмена Павлюка. У штабі Зеленського він допомагав у пошуку джерел фінансування та з координацією регіональних штабів.

Також РБК-Україна повідомляло, що Зеленський на прес-марафоні пригрозив партії "Слуга народу" розпуском, якщо вони будуть сваритися.