У Зеленского раскрыли "дедлайн" РФ по захвату Донецкой области

Российские оккупанты планируют захватить всю Донецкую область уже до конца марта. Планы врага по захвату территорий касаются и других областей.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью "Ми - Україна" заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.
Читайте также: РФ при нынешних темпах может дойти до границ Донецкой области не ранее 2027 года, - ISW
"Планы его (врага - ред.) очевидны. Он ставит себе цель до конца марта-начала апреля выйти на административные границы Донецкой области", - отметил Палиса.
Также, по его словам, россияне хотят максимально продвинуться в Запорожской и Днепропетровской областях. При этом враг не оставляет попыток создать буферные зоны вдоль границы в Сумской и Харьковской областях.
"При возможном успехе до конца года противник будет пытаться развить наступление для захвата или создания условий для захвата Запорожья, Херсона, Николаева и в дальнейшем Одессы", - сказал Палиса.
Он обратил внимание, что не видит возможности реализации таких планов РФ в ближайшие шесть месяцев.
Напомним, по состоянию на сейчас россияне в своих попытках захватить Донецкую область "застряли" в районе Покровска, где украинские воины ведут успешную оборону.
Поэтому Москва пытается добиться своей цели в рамках мирных переговоров с Украиной, которые проходят при посредничестве США.
Россияне хотят, чтобы Украина для завершения войны отдала Донецкую область под их полный контроль. Украинские власти отказываються от таких требований и подчеркивают, что в мирных переговорах нужно отталкиваться от текущей линии фронта.
Как отметил глава украинского государства Владимир Зеленский, он не верит, что война завершится, даже если Украина согласится выйти из Донецкой области.