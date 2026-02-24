У Зеленского раскрыли "дедлайн" РФ по захвату Донецкой области

"Планы его (врага - ред.) очевидны. Он ставит себе цель до конца марта-начала апреля выйти на административные границы Донецкой области", - отметил Палиса.

Также, по его словам, россияне хотят максимально продвинуться в Запорожской и Днепропетровской областях. При этом враг не оставляет попыток создать буферные зоны вдоль границы в Сумской и Харьковской областях.

"При возможном успехе до конца года противник будет пытаться развить наступление для захвата или создания условий для захвата Запорожья, Херсона, Николаева и в дальнейшем Одессы", - сказал Палиса.

Он обратил внимание, что не видит возможности реализации таких планов РФ в ближайшие шесть месяцев.