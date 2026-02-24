Сдача Донбасса в обмен на мир? Зеленский дал жесткий ответ на предложения США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Financial Times.

Так, комментируя предположения, звучащие в США о возможности прекращения войны в обмен на территориальные уступки, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сдача Донбасса не принесет стабильного мира, а лишь разожжет агрессию Москвы.

"Россия есть Россия": почему уступки не сработают

Так, Зеленский выразил глубокий скепсис относительно того, что территориальные претензии РФ ограничиваются только востоком Украины. По его словам, удовлетворение требований агрессора по Донбассу - это опасный путь, который не ведет к финалу войны.

"Честно говоря, я не верю, что это все, чего требует Россия. Наш уход с Донбасса - и на этом война завершится. Россия есть Россия, и, знаете, ей нельзя доверять", - заявил президент.

Эти слова стали ответом на дискуссии в американском политикуме, где некоторые представители предполагают, что президент РФ Владимир Путин может согласиться на "мир" в случае официальной передачи Москве оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Защита суверенитета как единственная стратегия

Зеленский акцентировал на том, что Украина остается непоколебимой в вопросах своей территориальной целостности. Уступки территориями он считает не стратегическим решением, а роковой ошибкой, которая только даст врагу время на подготовку нового наступления.

Ключевые тезисы заявления:

недоверие к Кремлю: любые договоренности с Россией без гарантий безопасности являются ничтожными;

территориальная целостность: Украина будет продолжать защищать каждый метр своей земли;

недальновидность уступок: отказ от Донбасса не остановит экспансионистские планы Путина в отношении остальной части страны.

Заявление прозвучало на фоне усиления дипломатического давления и поиска путей урегулирования конфликта.

При этом в Киеве считают, что справедливый мир возможен только на основе международного права и восстановления границ 1991 года. А вот любые "планы", предусматривающие торговлю территориями, воспринимаются в Украине как капитуляция, которая откладывает, а не останавливает большую катастрофу.