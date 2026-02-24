У Зеленського розкрили "дедлайн" РФ щодо захоплення Донецької області

"Плани його (ворога - ред.) очевидні. Він ставить собі за мету до кінця березня-початку квітня вийти на адміністративні кордони Донецької області", - зазначив Паліса.

Також, за його словами, росіяни хочуть максимально просунутися в Запорізькій і Дніпропетровській областях. При цьому ворог не полишає спроб створити буферні зони вздовж кордону в Сумській і Харківській областях.

"За можливого успіху до кінця року противник намагатиметься розвинути наступ для захоплення або створення умов для захоплення Запоріжжя, Херсона, Миколаєва і надалі Одеси", - сказав Паліса.

Він звернув увагу, що не бачить можливості реалізації таких планів РФ у найближчі шість місяців.