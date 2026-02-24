UA

У Зеленського розкрили "дедлайн" РФ щодо захоплення Донецької області

Фото: Павло Паліса, заступник керівника ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти планують захопити всю Донецьку область уже до кінця березня. Плани ворога щодо захоплення територій стосуються й інших областей.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Ми - Україна" заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

Читайте також: РФ за нинішніх темпів може дійти до кордонів Донецької області не раніше 2027 року, - ISW

"Плани його (ворога - ред.) очевидні. Він ставить собі за мету до кінця березня-початку квітня вийти на адміністративні кордони Донецької області", - зазначив Паліса.

Також, за його словами, росіяни хочуть максимально просунутися в Запорізькій і Дніпропетровській областях. При цьому ворог не полишає спроб створити буферні зони вздовж кордону в Сумській і Харківській областях.

"За можливого успіху до кінця року противник намагатиметься розвинути наступ для захоплення або створення умов для захоплення Запоріжжя, Херсона, Миколаєва і надалі Одеси", - сказав Паліса.

Він звернув увагу, що не бачить можливості реалізації таких планів РФ у найближчі шість місяців.

Вимоги РФ на переговорах

Нагадаємо, станом на зараз росіяни у своїх спробах захопити Донецьку область "застрягли" в районі Покровська, де українські воїни ведуть успішну оборону.

Тому Москва намагається домогтися своєї мети в рамках мирних переговорів з Україною, які проходять за посередництва США.

Росіяни хочуть, щоб Україна для завершення війни віддала Донецьку область під їхній повний контроль. Українська влада відмовляється від таких вимог і наголошує, що в мирних переговорах потрібно відштовхуватися від поточної лінії фронту.

Як зазначив голова української держави Володимир Зеленський, він не вірить, що війна завершиться, навіть якщо Україна погодиться вийти з Донецької області.

