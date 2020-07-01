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У Зеленського не розглядають питання подачі води в Крим

Новини » Політика     01.07.2020 - 12:51
У Зеленського не розглядають питання подачі води в Крим
Фото: Таміла Ташева (РБК-Україна)

На державному рівні це питання не піднімається

Україна не розглядає можливість подачі води в окупований Крим. Це офіційна позиція всіх органів влади.

Про це заявила заступник голови представництва президента в АР Крим Таміла Ташева, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Війна за воду: чи може Росія знову напасти на Україну через посуху в Криму".

За її словами, ймовірність відновлення водопостачання до анексованого півострова навіть не обговорюється. Такої позиції дотримується і президент Володимир Зеленський.

"На рівні прийняття державних рішень питання подачі води в Крим через Північно-Кримський канал взагалі не піднімається. Це остаточна позиція не просто нашого представництва, а позиція всіх органів влади, включаючи президента", - заявила Ташева.

Нагадаємо, тема подачі води в Крим відновилася на початку року. Тоді голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що згоден пустити воду на півострів в обмін на поступки Путіна по Донбасу.

Черговий виток загальних обговорень через кілька місяців ініціював прем'єр Денис Шмигаль. Глава уряду заявив, що воду в Крим треба подавати, тому що "Крим - це Україна і там живуть українці".

Після цього різні високопоставлені чиновники заперечували можливість відновлення подачі води в АРК. Шмигаль, до речі, за три місяці також поміняв свою думку.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Кримподача водывода
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