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Подача води в Крим на порядку денному не стоїть, - Шмигаль

Новини » Політика     11.06.2020 - 15:01
Подача води в Крим на порядку денному не стоїть, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Недолік води на півострові пов'язаний з невиконанням своїх зобов'язань окупантами

Уряд України стурбований ситуацією з нестачею води в окупованому Криму. При цьому поки питання відновлення водопостачання в Крим не стоїть на порядку денному України.

Про це на брифінгу повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Росія, будучи окупантом, не виконує свої обов'язки, що призводить до нестачі води на півострові.

"Що стосується води в Криму, ви бачите - вода в Крим не подається. Ми розуміємо, що вона фізично не може туди подаватися. Інше питання, що РФ, яка є окупантом, не завжди виконує свої зобов'язання, які прописані у відношенні тих речей, які прописані у міжнародній конвенції. Тому, звичайно, це питання нас хвилює. Але відновлення водопостачання через кримський канал на порядку денному не стоїть", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, минулого тижня окупаційні "влади" Криму визнали, що Сімферополь відчуває дефіцит води.

До цього, вице-прем'єр Олексій Резніков повідомив, що водопостачання Криму може бути відновлено лише після звільнення окупованих Росією територій.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України КримводоснабжениеДенис Шмигаль
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