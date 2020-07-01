Війна за воду: чи може Росія знову напасти на Україну через посуху у Криму

Російські війська проведуть велике навчання біля Криму (фото: structure.mil.ru)

Українська влада стверджує, що не готує подачу дніпровської води у Крим. Правда, ще на початку поточного року ці ж заяви з вуст чиновників звучали не так однозначно.

На тлі важкої ситуації з посухою у Криму Росія проводить масштабні навчання на півострові і відпрацьовує висадку десанту з захопленням інфраструктури супротивника. Чи загрожує Україні нова "битва за воду" найближчим часом – у матеріалі РБК-Україна.

Україна перекрила Північно-Кримський канал, що подавав близько 80% води на півострів, ще у травні 2014 року. Цей водовід спеціально побудували у 1960-их роках, щоб врятувати від зневоднення південь Херсонської області та північ Кримської автономії.

Після окупації Росією півострів змушений обходитися запасами місцевих водоймищ. Посушливі весна і початок літа 2020 року призвели до того, що вони зміліли до критичного мінімуму, і проблема нестачі прісної води стала надзвичайно актуальною. Призначена РФ "влада" Криму визнає, що води вже не вистачає навіть для столиці криму – Сімферополя.

Паралельно за минулі роки окупації РФ перетворила півострів на потужну "військову базу". За даними українського МЗС, на кінець минулого року у Криму було зосереджено близько 30 тисяч російських військовослужбовців, що майже у три рази більше, ніж було до 2014 року.

Крім того, у цьому регіоні знаходяться сотні артилерійських установок і машин військової авіації, а також 34 бойових корабля і 7 підводних човнів. Також фіксується підготовка об'єктів для розміщення ядерної зброї.

Тільки з початку весни цього року російські окупанти провели цілий ряд військових навчань на півострові. Вони відпрацьовували роботу розвідки, висадку десанту і морської піхоти, а також артилерійські стрільби. Крім того, на вересень у Чорноморському регіоні Росія запланувала ще одні більш масштабні військові навчання, які потенційно несуть загрозу для України.

В очікуванні атаки

"Я дуже стурбований тим, що може статися у вересні. Сили РФ збираються провести навчання "Кавказ-2020", тому у Південному військовому окрузі поруч з Чорним морем і Україною буде велика кількість військ і військового потенціалу. І при цьому ми чуємо все більше і більше розмов про нестачу води у Криму", – зазначив колишній командувач силами США в Європі, генерал Бен Ходжес в інтерв'ю телеканалу "Дом" 24 червня.

Американський військовий допустив, що росіяни використовують навчання, щоб спробувати напасти на Україну з півдня і захопити греблю в Херсонській області, яка не пропускає воду у Крим.

"Я сподіваюся, що помиляюся, але враховуючи типову поведінку Росії у минулому, у мене є бачення, що під час навчань "Кавказ" вони заявлять про важку гуманітарну ситуацію у Криму через воду, а потім скажуть що у них немає вибору, і вони повинні захопити греблю в Херсоні, щоб дозволити воді повернутися у Крим", – сказав Ходжес.

Український Генштаб не поділяє стурбованість американського колеги. За кримський напрямок відповідає командування Об'єднаних сил ЗСУ. Командувач ОС Сергій Наєв у коментарі РБК-Україна заявив, що в українських військових немає даних про підготовку атаки росіян з півдня.

"Інформації про активізацію сил противника на південному напрямку, а саме з боку Криму, в командуванні Об'єднаних сил Збройних сил України немає. Але нами посилені всі види розвідки, від якої щодня надходить інформація", – пояснив він.

Командувач ОС Сергій Наєв каже, що даних про підготовку атаки з півдня немає (фото: mil.gov.ua)

У той же час Наєв повідомив, що військові відпрацювали спільні дії з Національною поліцією, Службою безпеки України та Нацгвардією. Він підкреслив, що бойова служба переведена на посилений режим.

"Ми чітко розуміємо всі сценарії розвитку ситуації на цьому напрямку і адекватно оцінюємо можливості Збройних сил РФ щодо нарощування військової сили за короткий час. Тому вже виконали певну частину робіт по підвищенню бойових можливостей наших військ на цьому напрямку і продовжуємо цю роботу кожен день. Ситуація контрольована", – резюмував Наєв.

Військовий експерт, керівник "Українського мілітарного порталу" Тарас Чмут розповів, що на півдні України вже готові сили, щоб стримувати атаки ворога з моря і суші.

"Там є бригада морської піхоти, артилерійський полк, який озброєний (артустановками, – ред) "Гіацинтами", "Ураганами" і "Градами", а також фактично найпотужніша зброя, яка у нас там є, це авіація: вертольоти, бомбардувальники і винищувачі", – зазначив він у коментарі РБК-Україна.

При цьому свою новітню зброю – дозвуковий противокорабельный ракетний комплекс "Нептун" – Україна навряд чи зможе використовувати в бойових умовах найближчим часом. Випробування комплексу завершилися буквально днями, армія повинна прийняти ракету на озброєння через півтора-два місяці, потім потрібно запустити серійне виробництво, освоїти цю зброю у військах і поставити на бойове чергування.

Випробування українського ракетного комплексу "Нептун" (фото: armyinform)

"Раніше 2021-го року цього чекати не варто. Природно, у критичній ситуації можливе застосування першої експериментальної батареї "Нептуна" в якості хоч якоїсь протикорабельної зброї, але треба розуміти, що ті ракети, якими стріляють під час випробувань, відрізняються від серійних бойових ракет", – додав Чмут.

За його словами, тренування десанту і морської піхоти регулярно проводяться у Криму, а ось на стратегічні масштабні навчання "Кавказ-2020" українській владі дійсно варто звернути пильну увагу.

"Це мають бути чи не найбільші в історії регіону навчання, зокрема, там буде весь Чорноморський флот, багато сил і засобів інших флотів, і це як раз один з можливих етапів відпрацювання можливого наступу на Україну", – пояснив експерт.

Вода на вагу золота

Представники окупаційної влади у Криму визнають, що ситуація з водопостачанням на півострові вкрай складна. При цьому вони запевняють, що вже вживають активні заходи, щоб її виправити.

"Справді, кримська столиця відчуває певний дефіцит, оскільки вода в столиці надходить з Аянського, Партизанського і Сімферопольського водосховищ, які живляться за рахунок опадів. Їх кількість останнім часом невелика...", – написав на початку червня на своїй сторінці у Facebook "голова уряду" Криму Юрій Гоцанюк, при цьому запевняючи, що питання обмеження подачі води у столиці зараз не стоїть.

Водосховищі біля окупованого Сімферополя обміліло (фото: crimeaz.ru)

"Голова" Криму Сергій Аксьонов у свою чергу 22 червня в одній з соцмереж заявив, що на півострів скоро прибуде спеціальний літак "для збільшення кількості опадів" з хмар.

"Ситуація з водою у них (в Криму, – ред.) складна. Її не вистачає для сільського господарства і для мілітаризації. Всі їхні заяви (про нормалізацію ситуації, – ред.) є фейковими. Тому, на жаль, є реальна загроза, що вони захочуть вирішити це питання будь-яким способом", – сказав РБК-Україна колишній глава представництва президента в АР Крим Борис Бабін.

Нинішнє керівництво цієї структури з ним погоджується. Заступник голови представництва Таміла Ташева зазначила виданню, що води на півострові не вистачає тільки російським військовим базам і сільгосппідприємствам, а для побутових потреб її поки не обмежують. Варіант "битви за воду" у кримському представництві Зеленського не відкидають, але і не вважають пріоритетним.

"Що стосується того, чи може РФ використовувати військовий сценарій, щоб отримати доступ до ресурсу (воді, – ред.), то так, є така ймовірність, але все ж треба говорити про те, що потуг саме на півдні, конкретно для проходу з Криму, у них не вистачає. Їм треба буде відкривати другий фланг і робити прорив", – уточнила Ташева.

Вона сподівається, що РФ не зважиться на проведення такої операції, адже тоді російським військам треба буде захопити близько 100 км Херсонської області.

Російські війська готують масштабні навчання біля Криму (фото: 2structure.mil.ru)

Представництво президента вважає вірогіднішою "гібридну" агресію Росії для вирішення проблеми водопостачання Криму. Мова йде про диверсії на українських об'єктах інфраструктури і використанні агентів впливу РФ у місцевій політиці. Вони, на думку Ташевой, будуть всіляко просувати питання постачання води у Крим для запобігання нібито "гуманітарної катастрофи".

"На рівні прийняття державних рішень питання подачі води в Крим через Північно-Кримський канал взагалі не піднімається. Це остаточна позиція не просто нашого представництва, а позиція всіх органів влади, включаючи президента", – заявила Ташева.

Російська влада після окупації Криму у 2014 році обіцяла зробити "все можливе", щоб закрити інфраструктурні питання півострова. Дійсно, величезні фінансові ресурси значною мірою вирішили транспортну та енергетичну проблеми.

У той же час питання водопостачання Криму, багато у чому через яке півострів був переданий під управління УРСР у 1954 році, так і залишилося невирішеним. Екологічні зміни і плин часу залишають окупаційній владі все менше прийнятних варіантів його вирішення. При цьому силовий сценарій для Росії, за даними військових експертів, все ще залишається "на столі".