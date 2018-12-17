Важливі люди: як ліберали створюють партію під вибори у Верховну раду

Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко та заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов (колаж РБК-Україна)

Політики з демократичного табору поки не змогли домовитися про єдиного кандидата на президентських виборах. Анатолій Гриценко та Андрій Садовий почали самостійні кампанії, збираючи навколо себе інших політиків, партії та рухи. Ймовірність їх спільного походу на вибори у Верховну раду поки що також є досить примарною. Святослав Вакарчук все ще не визначився зі своїм політичним майбутнім, що істотно позначилося на його рейтингу в соцопитуваннях. Разом з тим, ряд ліберальних чиновників, політиків і громадських діячів не змогли знайти своє місце у вже готових проектах, заявивши про намір створити свій рух під гаслом "люди важливі". Детальніше про новий проект та його перспективи перерости у політичну партію – в матеріалі РБК-Україна.

Без Вакарчука

Увечері п'ятниці 7 грудня у київському кінотеатрі "Жовтень" зібралося понад 250 публічних людей. Серед них були політики, чиновники, представники громадських організацій. На порядку денному стояло питання про створення ліберального руху, який незабаром трансформується у політичну партію.

Біля витоків цього проекту стали п'ять осіб: виконавчий директор "Українського інституту майбутнього" Віктор Андрусів, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, голова Офісу ефективного регулювання (BRDO) Олексій Гончарук, директор Global Office Оксана Нечипоренко та лідер депутатської групи в Київраді "Київська команда" Сергій Гусовський.

"Мова йшла фактично про створення громадського руху, який базується на принципах правого лібералізму. Це був перший захід, закритого типу, на якому ми озвучили ключові тези. Найближчим часом буде оприлюднений маніфест українських лібералів", – розповів РБК-Україна Гусовський.

За його словами, до березня пройде установчий з'їзд партії, заснованої на базі цього руху. Назва для ще нествореної політсили поки у процесі обговорення. Гусовський пропонує назвати її "Українська команда", а хештег #людиважливі використовувати в якості гасла.

Раніше у Facebook з'явився ряд відеороликів під цим хештегом, де відомі чиновники і громадські активісти запрошують до спільної роботи "тих, хто вірить в Україну". Це один із напрямів нового руху – проект "Кадровий резерв України". Його учасники збирають відкриті зустрічі, на яких діляться досвідом в реформах державного управління та економіки. Як написав на своїй сторінці в Facebook Максим Нефьодов, близько місяця тому - приблизно на початку листопада - проект #людиважливі замислювався як освітній.

"Це освітня платформа, яка є частиною руху. Наприклад, для держслужбовців і певної частини громадських активістів існують обмеження для участі в політичній партії. Я відповідаю за партійний розвиток, а Максим Нефьодов за освітній проект", – пояснив Гусовський.

У майбутньої партії немає свого кандидата у президенти і підтримувати когось з існуючих вона поки не збирається. Політсила після створення буде націлена на участь у парламентських виборах восени і через два роки – у місцевих. З'їзд вирішить, чи буде це сольний похід, або ж висунення у складі більш широкого об'єднання.

Рік тому, 21 грудня, з ідеєю такого проекту виступив музикант Святослав Вакарчук. На закритій зустрічі у київському "Аспен Інституті" він зібрав соратників по демократичному табору. Серед них були прибалтійські і грузинські реформатори, у тому числі колишній міністр економічного розвитку Айварас Абромавічус. Тоді Вакарчук заявив, що не піде в президенти, але хоче "сформувати коло однодумців". Безпосередньо про створення партії не йшлося.

Через рік Вакарчук все ще не визначився – чи брати участь йому в президентських перегонах чи ні. Нерішучість музиканта позбавила його відсотків в рейтингах і підтримки багатьох потенційних союзників. Приміром, Айварас Абромавічус прийшов на зустріч з Нефьодовим і компанією у "Жовтень". Хоча, за інформацією РБК-Україна, в цей же час, коли проходила закрита зустріч у кінотеатрі на Подолі, фронтмен "Океану Ельзи" зі своїми соратниками виступав в Українській школі політичних студій неподалік.

"Вакарчука немає у цьому проекті, тому що у нього криза. Він не розуміє, що він хоче, чого від нього хочуть донори. Багатьох людей з його оточення на зустрічі не було. Якби вони хотіли, то поєднали б заходи або хоча б розвели у часі. Це означає, що вони не комунікують", – припустив співрозмовник видання з демократичного табору, що представляє одну з громадських організацій.

Але Сергій Гусовський стверджує, що якась комунікація з командою музиканта і з ним самим все ж існує. "Буквально два тижні тому ми спілкувалися з Вакарчуком, обговорювали можливі варіанти розвитку подій. Ми з ним спілкуємося, і я був би дуже радий, якби він погодився стати одним з фундаторів ліберального руху, тому що наші погляди дуже близькі", – зазначив він.

Ліберали від Авакова і Гройсмана

Склад учасників зборів у "Жовтні" був досить різноманітним. Як пояснило джерело РБК-Україна, знайоме з процесом створення нової політсили, туди прийшли люди, які "не знайшли себе або втратили в інших проектах". Приміром, Віктор Андрусів до недавнього часу консультував Володимира Зеленського, а перед виборами 2014 року вийшов з "Демальянсу". Олексій Гончарук був у партії "Сила людей", Сергій Гусовський очолював фракцію "Самопомочі" у Київраді до її розвалу.

"Вони намагаються знайти щось, що стало б суб'єктом для подальших переговорів з іншими силами. Їм потрібна суб'єктність. Вони чудово пам'ятають досвід 2014 року, коли переговори про включення в списки вели саме з суб'єктами. Тому це таке об'єднання за рік вперед, щоб позиціонувати себе", – упевнений співрозмовник.

"Всі об'єднуються в одну молекулу, щоб згодом злитися в одну велику молекулу і йти разом на парламентські вибори. Є історія про хлопчика, який потрапив на крижину, намагався доплисти до берега, але загинув в дорозі. Потрібно щоб "хлопчиків" було багато, хтось виживе і дістанеться до берега", – додав інший співрозмовник РБК-Украина, якого запрошували на участь в декількох проектах демократичної опозиції.

Є нюанси, які відлякують потенційних учасників "жовтневих зборів". Голова правління Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин каже, що підтримує об'єднання реформаторів, однак обережно ставиться до кадрового наповнення такого руху.

"Участь у заході Антона Геращенка, який свідомо маніпулював інформацією про запуск електронної системи декларування, який відверто маніпулював інформацією щодо розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк, зупинило не тільки мене від участі у заході та русі", – пояснив Юрчишин.

На зустріч 7 грудня у кінотеатр "Жовтень" дійсно прийшов народний депутат з "Народного фронту" Антон Геращенко. Він входить у найближче оточення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Учасники зустрічі кажуть, що потрапити на неї можна було лише за умови особистої поруки когось з організаторів. Геращенко, який є співзасновником "Українського інституту майбутнього", привів Андрусів.

"Нефьодов себе просто ховає. Бути з Геращенко в одній тусовці, значить йти на прямий конфлікт з громадськістю", – зазначив у коментарі РБК-Україна один із запрошених на зустріч.

Одним з учасників проекту під хештегом #людиважливі також виступає начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій. Наявність в новому русі представників вертикалі Арсена Авакова породило серед його рядових учасників жартівливу назву для партії – "Мусорсько-ліберальний союз".

"У політиці завжди є ризики, що тебе будуть асоціювати з ким завгодно. Арсен Аваков до цього проекту стосунку не має. Одна з проблем, якою займається робоча група з організації партії – це чітко прописати, кого ми можемо приймати в партію і як з неї виключати", – заявив Гусовський, додавши, що особисто він Геращенка не запрошував.

Інша робоча група відповідає за пошук джерел фінансування проекту. Гусовський говорить, що це буде комбінація з краудфандингу – колективного збору коштів, і допомоги середнього бізнесу. "Сподіваюся підприємцям зрозуміло, що це буде партія, що стоїть на сторожі їх інтересів. Тому що держава має займатися безпекою, судами, міжнародними відносинами, але не йти туди, куди не потрібно. Ми віримо в демонополізацію, дерегуляцію. Ми за максимальне обмеження функцій держави", – додав Гусовський.

Співрозмовники видання, обізнані про закулісну боротьбу за вплив на ліберальний рух, звертають увагу на ще один факт. Крім Максима Нефьодова і Олексія Гончарука, що мають відношення до урядових справ, в об'єднанні бере участь Олександр Саєнко – міністр Кабінету міністрів. Своє крісло він отримав за квотою Володимира Гройсмана.

Ще один нюанс – власний політичний проект Володимира Гройсмана. На даному етапі він оформлений як громадська організація "Українська стратегія". Причому вона заснована самим Олександром Саєнком, а також представником прем'єр-міністра у Верховній раді Вадим Денисенко (народний депутат від БПП) і Євгеном Золотарьовим. Останній був одним з керівників партії "Пора" Владислава Каськіва.

За даними аналітичного ресурсу YouControl, Золотарьов є засновником громадської організації "Інститут політичного розвитку" з іншим учасником "Пори" Іллею Шевляком. Керує цією організацією двоюрідний брат Каськіва – Олександр Матковський. У червні він був затриманий НАБУ по справі про розкрадання 259 мільйонів гривень, виділених на інфраструктурні проекти Державного агентства інвестицій, яке очолював Каськів. Але, за інформацією РБК-Україна, Золотарьов з Каськівим на даний момент не підтримують відносини.

Історія "Пори" повчальна для учасників зборів у кінотеатрі "Жовтень". До Помаранчевої революції існувала молодіжна організація так звана "чорна" "Пора". Крім участі у вуличних акціях непокори, вона опікувалася освітніми проектами, декларувала підтримку малого бізнесу, реформ держсектора і виборчого законодавства. Владислав Каськів створив паралельну структуру – "жовту" "Пору". Вона у підсумку трансформувалася у політичну партію, а чорна "Пора" незабаром припинила своє існування.

Але перспективний проект з молодими керівниками, спрямований на реформування "кучмістської" України, не зміг витримати суворих реалій української політики. Об'єднання лібералів та реформаторів сьогодні стоїть перед схожими викликами, хоча, можливо, все ж у більш сприятливих умовах.

"Тіньові лідери дивляться на цей процес з боку, запустивши у проект три важкоатлета. Хто за ними стоїть, ще потрібно дивитися. Рано чи пізно чиїсь "вуха" там з'являться. Але точно можемо говорити, що на даному етапі вони не з Вакарчуком, це така самостійна спроба. Можливо, вони потім об'єднаються з партією Гройсмана, яка зараз активно розвивається", – резюмував співрозмовник РБК-Україна, що представляє одну з громадських організацій.