Передавали хабарі суддям ОАСК: НАБУ затримало двох адвокатів

Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали двох адвокатів. Правоохоронці заявили, що вони планували передати хабар суддям Окружного адміністративного суду Києва.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ .

Як повідомляється, вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

"Двох адвокатів-посередників, яких НАБУ та САП викрили «на гарячому» при отриманні неправомірної вигоди для подальшої її передачі суддям ОАСК, затримано в порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.

За місцем виявлення хабара детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича.

Також виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів.