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Передавали хабарі суддям ОАСК: НАБУ затримало двох адвокатів

Новость на русском → Київ, Середа 07 квітня 2021 10:05
Передавали хабарі суддям ОАСК: НАБУ затримало двох адвокатів Фото: НАБУ затримало двох адвокатів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали двох адвокатів. Правоохоронці заявили, що вони планували передати хабар суддям Окружного адміністративного суду Києва.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Як повідомляється, вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

"Двох адвокатів-посередників, яких НАБУ та САП викрили «на гарячому» при отриманні неправомірної вигоди для подальшої її передачі суддям ОАСК, затримано в порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.

За місцем виявлення хабара детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича.

Також виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів.

Нагадаємо, вчора НАБУ чотири години проводило обшуки в Окружному адмінсуді у справі родича Вовка.

Раніше повідомлялося про те, що антикорупційні органи завершили розслідування стосовно Вовка та інших суддів ОАСК, яких підозрюють у зловживаннях і спробі захоплення влади.

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