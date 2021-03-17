В САП пояснили, чому не можуть доставити в суд голову ОАСК Вовка

Голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка не можуть силою доставити на судове засідання через суддівський імунітет. Згідно з законодавством, його можуть лише "спонукати" прийти в суд.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив в. о. голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

За його словами, ситуація навколо Вовка, який відмовляється з'являтися в суд може продовжуватися до тих пір, поки не внесуть зміни в законодавство.

"Цей пан (Павло Вовк - ред.) - діючий суддя, подобається це комусь чи ні, у нього є суддівський імунітет. Законодавство говорить, що є обмежений перелік можливостей, коли можна затримати суддю", - пояснив Грищук.

Він зазначив, що затримати Вовка можна лише тоді, коли відповідний дозвіл дасть Вища рада правосуддя. Однак поки такого дозволу ВСП не давав.

"Тому підстав у рамках КПК його затримати у нас немає. Так, є постанова Вищого антикорупційного суду про привід пана Вовка, але законодавство виписано таким чином, що відсутнє чітке визначення, що таке "повний привід". Як тільки ми застосуємо до згаданого вами судді якісь заходи примусу, які обмежують його свободу, то це вже буде вважатися затриманням", - повідомив глава САП.

Грищук додав, що зараз Вовка можуть лише "спонукати" прийти в суд і розраховувати на його добру волю".