ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Клімкін: рішення РФ про видачу паспортів жителям "ЛДНР" - етап окупації Донбасу

Новини » Політика    24.04.2019 - 16:35
Клімкін: рішення РФ про видачу паспортів жителям "ЛДНР" - етап окупації Донбасу
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

МЗС України вважає, що рішення РФ втручанням у внутрішні справи України і прояві акту агресії

Глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін назвав рішення РФ про спрощення видачі російських паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР" втручанням у внутрішні справи України. Про це він написав у Twitter.

За його словами, рішення президента РФ Володимира Путіна є новим "паспортним" етапом окупації Донбасу.

"Рішення РФ про видачу російських паспортів на окупованих українських територіях - це продовження агресії і втручання в наші внутрішні справи. Це новий "паспортний" етап окупації Донбасу", - написав міністр.

Клімкін закликав українців на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти.

"Закликаю українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти. Росія позбавила вас сьогодення, а тепер зазіхає на ваше майбутнє", - написав він.

У свою чергу постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що Путін таким чином "підвищує ставки і ускладнює умови гри".

"Нові санкції, заява Медведчука про розчарування Зеленським, обережний коментар Пєскова про майбутнє українсько-російських відносин. Путін підписав указ про спрощене російське громадянство жителям ОРДЛО - підвищую ставки і ускладнюють умови гри. Видно, Москва не очікує, що Україна планує здаватися", - написав Кулеба Twitter.

Нагадаємо, у Росії спростили процедуру надання російського громадянства жителям так званих "Донецької та Луганської народних республік".

Поправки в закон "Про громадянство Російської Федерації", що дозволяють президентові РФ надавати російське громадянство окремим категоріям іноземців за спрощеною схемою, набув чинності наприкінці березня 2019 року.

У МЗС України прокоментували намір Nord Stream 2 судитися з Євросоюзом У МЗС заявили, що Росія змінила "тон розмови" про українських моряків
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України МЗСПавло Клімкін
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся