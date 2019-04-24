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Росія намагається обнулити Мінські домовленності, - Порошенко

Новини » Політика    24.04.2019 - 18:16
Росія намагається обнулити Мінські домовленності, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко засудив рішення Путіна про російські паспорти в ОРДЛО

Президент України Петро Порошенко відреагував на рішення РФ про спрощення видачі російських паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР". Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebооk.

Порошенко заявив, що Кремль порушує міжнародне гуманітарне право. Він закликає Захід посилити санкції проти РФ. Зокрема, президент заявив, що такими діями РФ порушує Мінські домовленності.

"Йдеться фактично про підготовку Кремлем до наступного кроку агресії проти нашої держави - анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні. Закликаю міжнародних партнерів не допустити найгіршого сценарію, жорстко засудити деструктивні та злочинні дії російської влади, а також посилити режим міжнародних санкцій", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів "ЛНР" та "ДНР".

Зазначимо, глава Міністерства закордонних справ Павло Клімкін відреагував на таке рішення Путіна і заявив, що це втручання у внутрішні справи України. Клімкін закликав українців в ОРДЛО не приймати російські паспорти.

Зокрема, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що спрощене російське громадянство жителям "ДНР" та "ЛНР" - підвищує ставки і ускладнює умови гри.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури надання російського громадянства жителям так званих "Донецької та Луганської народних республік".

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