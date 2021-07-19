Зеленського закликають втрутитись у ситуацію із черговим підвищенням вантажних залізничних тарифів

Федерація металургів та Профспілка металургів та гірників закликають президента Володимира Зеленського рекомендувати Міністерству інфраструктури України відкликати проект наказу про підвищення тарифів УЗ, як такий, що не є економічно обґрунтованим та матиме вкрай негативні наслідки для економіки вже з 2022 року .

За словами металургів, стрімке підвищення тарифів призведе до додаткових витрат усіх вантажовласників на 2 млрд грн. вже у 2021 році та ще на 10 млрд грн - у 2022 році.

"Як наслідок, провідні українські експортери (ГМК та АПК) значно погіршать свої конкурентні позиції на ринках збуту, зросте собівартість будівництва та ціни на житлову та комерційну нерухомість, зросте вартість енергоносіїв, ціни та тарифи на послуги ЖКГ, відбудеться чергова переорієнтація вантажів на автотранспорт та подальше руйнування автодоріг (частково відновлених програмою президента України "Велике будівництво"), стимулюється інфляція, падіння ВВП та дефіцит державного і місцевих бюджетів", - йдеться у листі.

Крім того, ані Міністерство інфраструктури, ані "Укрзалізниця" не надали відповідного економічного обґрунтування.

"В аналізі регуляторного впливу проекту не відображені головні питання відповідного регулювання, а саме собівартість та рентабельність вантажних перевезень за видами та класами вантажів. Тези про збитковість вантажних перевезень дуже сумнівні, оскільки саме за рахунок рентабельних вантажних перевезень вже багато років здійснюється крос-субсидування дійсно збиткових пасажирських перевезень (- 13 млрд грн за підсумками 2020 року). Також "Укрзалізницею" не був наданий фінансовий план з вантажних перевезень, де були б відображені збитки та необхідність у підвищенні тарифів. Не було публічного обговорення довгострокової інвестиційної програми "Укрзалізниці" та конкретних проектів, які мають бути реалізовані. Також варто враховувати, що після попереднього підвищення тарифів виконання плану капітальних інвестицій держмонополії склало лише 51%", - додається в листі.

За словами металургів та гірників, міністерству інфраструктури України та "Укрзалізниці" необхідно зосередити зусилля на покращенні фінансового стану "Укрзалізниці" шляхом реалізації внутрішніх резервів (оптимізація видатків, припинення корупції при закупівлях), припиненні крос-субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних, із компенсацією збитків із державного та місцевих бюджетів, зменшенні податкового навантаження на "Укрзалізницю".