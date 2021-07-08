Через підвищення тарифів на вантажоперевезення УЗ втратить ще більше клієнтів, - експерт

"Викликає настороженість бажання якось змінити тарифи, причому в бік підвищення, грунтуючись на теперішньому тарифному керівництві і нинішньої моделі УЗ, яка давно застаріла. Ми неодноразово говорили про те, що все-таки необхідно завершити реформу УЗ - яка передбачена і життєвою необхідністю, і європейськими зобов'язаннями України, і здоровим глуздом", - сказав Гусак.

Він нагадав, що в рамках реформи повинна бути проведена реорганізація УЗ з поділом на декількох операторів. Перш за все, на оператора інфраструктури, оператора пасажирських перевезень і оператора вантажних перевезень. І лише потім потрібно піднімати питання тарифоутворення.

"Там, де це можливо, тарифи будуть регулюватися ринком, перш за все в сегменті вантажних перевезень, де можлива конкуренція. Ну і окремо, після реформування і після виділення оператора інфраструктури в окрему компанію, завдяки чому чітко стануть зрозумілі і витрати, і ефективність різних станцій, різних ділянок залізничної колії. Тоді тільки можна вести мову про тарифи", - пояснив Гусак.

За його словами, зараз же складається враження, що необхідною реформою УЗ ніхто не хоче займатися - ні наглядова рада, ні нинішнє правління. Замість цього вони намагаються в черговий раз підвищити тарифи.

Він також нагадав, що за останні кілька років УЗ втратила значний обсяг вантажоперевезень, перш за все, через те що бізнес шукає альтернативні, більш прийнятні шляхи доставки своїх вантажів. На його думку, нове підвищення тарифів на ж\д перевезення лише посилить цю негативну для УЗ тенденцію.

"За останні кілька років УЗ втратила 30-40 мільйонів вантажоперевезень. Це приблизно 10%. І це не через економічного спаду, тому що потенційні клієнти УЗ переходять на альтернативні види транспорту, перш за все на автомобільний. За цей же період автомобільні перевезення в Україні зросли на 20-30%. Клієнти просто біжать з УЗ. Безумовно, кожне нове підвищення тарифів - це чергова втрата вантажопотоку, це чергова втрата доходів", - підкреслив Гусак.