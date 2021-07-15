УЗ має показати, як розраховується тариф на залізничні перевезення, - ФРУПЕК

Підвищення тарифів на вантажні перевезення, заявлене "Укрзалізницею", є одним з найбільш економічно необгрунтованих підвищень тарифів на послуги держмонополії та призведе ситуацію в паливно-енергетичному комплексі до катастрофічного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відкритий лист ФРУПЕК до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як сказано у листі, поточна системна реформа галузі та пандемія COVID-19 призвели до системної кризи у вугільній та енергетичній галузях. І ця криза посилиться, якщо виростуть тарифи на залізничні перевезення, які є для вказаних галузей практично безальтернативним способом транспортування вугілля та мазуту для потреб ТЕС.

"За оцінками Федерації, у випадку впровадження в дію проекту наказу, вартість перевезення палива для потреб ТЕС зросте в середньому на 30%, або на 40-50 грн за тону, що сумарно збільшить транспортні витрати підприємств галузі на 2,1 млрд грн щорічно. Таке збільшення витрат на транспортування суттєво погіршить ситуацію та підвищить ризики зупинки діяльності підприємств, зниження податкових відрахувань до бюджетів усіх рівнів, зростання безробіття та соціальної напруги", - попереджають у ФРУПЕК.

Крім того, підвищення вартості транспортування призведе до росту собівартості виробництва електроенергії ТЕС на 2-3 коп/кВт*год. При цьому ціна на ринку електроенергії, через неврегульованість ринкових механізмів, впали і так нижче собівартості.

В поточних умовах гострої кризи знаходиться і вугільна галузь. Зокрема, вже на поточний момент вугільні підприємства є збитковими та знаходяться на межі зупинки діяльності. Сумарні збитки вугільної галузі у 2020 році оцінюються у 12-13 млрд грн.

"У той же час становище УЗ хоча і є складним, проте не критичним, а ключовими причинами кризи є не тарифи на перевезення, а низька операційна ефективність. В УЗ відсутня середньострокова стратегія розвитку, а неефективна політика у сфері держзакупівель призвела до гострого дефіциту пального у червні цього року. Крім того, через завищені ціни протягом 2020 року масово простоювали вагони перевізника, через що УЗ недоотримала 6 млрд грн доходу", - підкреслюють у Федерації.

Саме тому, переконані представники ФРУПЕК, підвищення тарифів без попереднього проведення системних реформ призведе до погіршення стану інших галузей економіки, але не вирішить проблеми національного перевізника.

У ФРУПЕК зазначили, що попри направлені численні запити, УЗ жодного разу не надала детального розрахунку собівартості перевезень у розрізі вантажів, які б свідчили про збитковість перевезень та необхідність перегляду тарифів. У опублікованому проекті Наказу розрахунків також не наведено.

Таким чином, на думку Федерації, заявлене підвищення тарифів є одним з найбільш економічно необгрунтованих підвищень тарифів на послуги держмонополії, яке призведе ситуацію в ПЕК до катастрофічного стану, тому проект наказу треба відкликати та доопрацювати, а підприємствам вугільної галузі - надати стимули для діяльності, тимчасово встановивши для вугілля вартість перевезення на рівні тарифів для позакласних вантажів.