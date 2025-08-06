У Зеленского объяснили цель встречи Уиткоффа с Путиным

По его словам, позиция Кремля остается неизменной - Путин продолжает продвигать идею так называемого "возвращения своего", хотя с 1991 года Россия существует в международно признанных границах и не имеет никаких законных оснований для претензий на украинские территории.

"Путину нужна не только фактическая оккупация, но и европейское признание права на захват новых земель. Его цель - выиграть время, сохранить доходы от экспорта нефти и газа в Индию, Бразилию и Китай, а также добиться более мягкой риторики администрации Трампа и уменьшения внимания США к войне", - подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что Москва хочет снизить объемы военной помощи Украине, в частности путем запрета продажи оружия через посредников и европейские альянсы. Однако Трамп, по его словам, понимает тактику Кремля и не пойдет на ключевые уступки.

Подоляк также отметил, что Россия может пытаться "купить" благосклонность США через экономические предложения - от доступа к российской нефтедобыче и арктическим проектам до схем продажи газа на европейский рынок через американских посредников.

Впрочем, он убежден, что эти идеи больше не будут работать, в частности с учетом политического стиля Трампа.