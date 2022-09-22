У Зеленского объяснили, почему Россия согласилась обменять пленных на Медведчука

"Слова - это одно, а как все происходит - немного другое. Это и касается Российской Федерации, потому что в большинство их слов, а возможно и в 100% случаев, не совпадают с тем, как есть на самом деле. Именно поэтому и обмен на господина Медведчука состоялся на большое количество наших защитников, это показывает, что Медведчук все же важен для России", - пояснил Тимошенко.

Кремль исключал обмен Медведчука

Отметим, что в апреле СБУ задержала Виктора Медведчука, пытавшегося скрыться из Украины. После этого президент Владимир Зеленский предложил РФ обменять его на украинских защитников.

На что ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что Кремль не заинтересован в таком обмене, поскольку Медведчук не гражданин РФ и это якобы "нет отношения к "спецоперации".

Напомним, что Украина в рамках масштабного обмена вернула домой из российского плена 215 военных, в том числе "азовцев". Среди освобожденных воинов известны всем украинские защитники и те, кто пережил теракт в Еленовке. Взамен российской стороне передали предателя Украины Виктора Медведчука и 55 оккупантов.

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