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У Зеленського пояснили, чому Росія погодилася обміняти полонених на Медведчука

Фото: Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Обмін кума Путіна Віктора Медведчука на українських захисників показує, наскільки він важливий для Росії. Те, що раніше Кремль відкидав таку умову показує, що їх слова і дії різняться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка в ефірі телемарафону.

"Слова - це одне, а як все відбувається - трошки інше. Це і стосується Російської Федерації, тому що в більшість їх слів, а можливо й у 100% випадків, не збігаються з тим, як є насправді. Саме тому і обмін на пана Медведчука відбувся на велику кількість наших захисників, тому це показує, що Медведчук все ж важливий для Росії", - пояснив Тимошенко.

Кремль виключав обмін Медведчука

Зазначимо, що в квітні СБУ затримала Віктора Медведчука, який намагався втекти з України. Після чого президент Володимир Зеленський запропонував РФ обміняти його на українських захисників.

На що відповів прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. Він заявив що Кремль не зацікавлений в такому обміні, оскільки Медведчук не громадянин РФ і це нібито "немає відношення до "спецоперації".

Нагадаємо, що Україна в рамках масштабного обміну повернула додому з російського полону 215 військових, зокрема "азовців". Серед звільнених воїнів є відомій всім українські захисники ті, хто пережив теракт в Оленівці. Взамін російській стороні передали зрадника України Віктора Медведчука та 55 окупантів.

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