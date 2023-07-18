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У Зеленского связали ночные удары оккупантов с выходом России из "зерновой сделки"

Фото: Андрей Ермак, руководитель ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Атака российских оккупантов на Одессу и Николаев является очередным доказательством того, что Россия хочет поставить под угрозу экспорт украинского продовольствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Ночная атака россиян на Одессу и Николаев с использованием ракет и “Шахедов” - это еще одно доказательство того, что страна-террорист хочет поставить под угрозу жизнь 400 млн человек в разных странах, зависящих от украинского продовольственного экспорта", - отметил Ермак.

По его словам, мир должен понять, что цель России - голод и убийство людей. Страна-агрессор хочет создать волны беженцев, чтобы ослабить Запад.

Ночной удар россиян

Напомним, сегодня, 18 июля, ночью российские оккупанты пытались атаковать южные регионы Украины при помощи дронов и ракет.

В Одессе от падения обломков были повреждены объекты портовой инфраструктуры. При этом в Николаеве враг ударил по промышленному объекту.

Со всеми последствиями атаки оккупантов можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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