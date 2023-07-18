У Зеленського пов'язали нічні удари окупантів з виходом Росії із "зернової угоди"

"Нічна атака росіян на Одесу та Миколаїв з використанням ракет та "Шахедів" - це ще один доказ того, що країна-терорист хоче поставити під загрозу життя 400 млн людей у різних країнах, що залежать від українського продовольчого експорту", - зазначив Єрмак.

За його словами, світ має зрозуміти, що мета Росії - голод та вбивство людей. Країна-агресор хоче створити хвилі біженців, щоб послабити Захід.

Нічний удар росіян

Нагадаємо, сьогодні, 18 липня, вночі російські окупанти намагалися атакувати південні регіони України за допомогою дронів та ракет.

В Одесі від падіння уламків було пошкоджено об'єкти портової інфраструктури. При цьому у Миколаєві ворог вдарив по промисловому об'єкту.

З усіма наслідками атаки окупантів можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.