UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського пов'язали нічні удари окупантів з виходом Росії із "зернової угоди"

Фото: Андрій Єрмак, керівник ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Атака російських окупантів на Одесу та Миколаїв є ще одним доказом того, що Росія хоче поставити під загрозу експорт українського продовольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

"Нічна атака росіян на Одесу та Миколаїв з використанням ракет та "Шахедів" - це ще один доказ того, що країна-терорист хоче поставити під загрозу життя 400 млн людей у різних країнах, що залежать від українського продовольчого експорту", - зазначив Єрмак.

За його словами, світ має зрозуміти, що мета Росії - голод та вбивство людей. Країна-агресор хоче створити хвилі біженців, щоб послабити Захід.

Нічний удар росіян

Нагадаємо, сьогодні, 18 липня, вночі російські окупанти намагалися атакувати південні регіони України за допомогою дронів та ракет.

В Одесі від падіння уламків було пошкоджено об'єкти портової інфраструктури. При цьому у Миколаєві ворог вдарив по промисловому об'єкту.

З усіма наслідками атаки окупантів можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаМиколаївАндрій ЄрмакОфіс президентаВійна Росії проти Україниракетный удар