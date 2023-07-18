ua ru
Вт, 18 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У Зеленского связали ночные удары оккупантов с выходом России из "зерновой сделки"

Новина українською →
Вторник 18 июля 2023 09:33
У Зеленского связали ночные удары оккупантов с выходом России из "зерновой сделки" Фото: Андрей Ермак, руководитель ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Атака российских оккупантов на Одессу и Николаев является очередным доказательством того, что Россия хочет поставить под угрозу экспорт украинского продовольствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Ночная атака россиян на Одессу и Николаев с использованием ракет и “Шахедов” - это еще одно доказательство того, что страна-террорист хочет поставить под угрозу жизнь 400 млн человек в разных странах, зависящих от украинского продовольственного экспорта", - отметил Ермак.

По его словам, мир должен понять, что цель России - голод и убийство людей. Страна-агрессор хочет создать волны беженцев, чтобы ослабить Запад.

Ночной удар россиян

Напомним, сегодня, 18 июля, ночью российские оккупанты пытались атаковать южные регионы Украины при помощи дронов и ракет.

В Одессе от падения обломков были повреждены объекты портовой инфраструктуры. При этом в Николаеве враг ударил по промышленному объекту.

Со всеми последствиями атаки оккупантов можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Николаев Андрей Ермак Офис президента Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Сбито 6 ракет и десятки дронов. Поврежден порт и не только: последствия ночной атаки
Сбито 6 ракет и десятки дронов. Поврежден порт и не только: последствия ночной атаки
DAILY
Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию