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У Зеленського пов'язали нічні удари окупантів з виходом Росії із "зернової угоди"

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Вівторок 18 липня 2023 09:33
У Зеленського пов'язали нічні удари окупантів з виходом Росії із "зернової угоди" Фото: Андрій Єрмак, керівник ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Атака російських окупантів на Одесу та Миколаїв є ще одним доказом того, що Росія хоче поставити під загрозу експорт українського продовольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

"Нічна атака росіян на Одесу та Миколаїв з використанням ракет та "Шахедів" - це ще один доказ того, що країна-терорист хоче поставити під загрозу життя 400 млн людей у різних країнах, що залежать від українського продовольчого експорту", - зазначив Єрмак.

За його словами, світ має зрозуміти, що мета Росії - голод та вбивство людей. Країна-агресор хоче створити хвилі біженців, щоб послабити Захід.

Нічний удар росіян

Нагадаємо, сьогодні, 18 липня, вночі російські окупанти намагалися атакувати південні регіони України за допомогою дронів та ракет.

В Одесі від падіння уламків було пошкоджено об'єкти портової інфраструктури. При цьому у Миколаєві ворог вдарив по промисловому об'єкту.

З усіма наслідками атаки окупантів можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

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